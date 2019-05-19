المصرية للاتصالات تصدر 10 قرارات جديدة أبرزها الغرامة على تأخر سداد فاتورة الإنترنت وإلغاء فترة السماح

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات مجموعة من التعديلات والقرارات الأخيرة على سياسات وطرق السداد وتحصيل الفواتير على التليفونات الأرضية وكذلك فواتير الأنترنت في إطار السياسة الجديدة التي تتبعها الشركة مع المشتركين والمتمتعين بالخدمات التي تقدمها الشركة، وسنستعرض خلال السطور التالية أبرز عشرة قرارات صدرت من الشركة ودخلت حيز التنفيذ الفعلي.
المصرية للاتصالات تصدر 10 قرارات جديدة لتنظيم سداد فواتير التليفون الأرضي والأنترنت
يمكن تلخيص هذه القرارات في النقاط التالية:
- كانت الشركة تعطي مشترك الإنترنت فترة سماح لمدة أسبوع بعد تاريخ استحقاق فاتورة الإنترنت، وطبقا للقرار الجديد فقد تم إلغاء هذه الفترة.
- يتم إيقاف خدمة الإنترنت فور عدم السداد في الموعد المحدد للفاتورة.
- يتم احتساب غرامة على المشترك في خدمات الإنترنت في حالة تأخر سداد الفاتورة أكثر من 48 ساعة.
- كانت الشركة تمنح المشتركين الجدد في خدمات الإنترنت جهاز راوتر مجاني، وطبقا للقرارات الجديدة تم إلغاء تسليم الراوتر مجانا.
- يتم تسديد مبلغ 200 جنيها قيمة الراوتر للمشتركين الجديد والذي يمثل 50% من قيمة جهاز الراوتر التي تصل إلى 400 جنيه.
- في حالة إلغاء العميل للاشتراك قبل أن يمر عليه عام وبعد تسلمه الراوتر، يسدد العميل باقي قيمة ثمن الراوتر بمبلغ 200 جنيها قيمة التخفيض الممنوح له وقت التعاقد.
- في حالة طلب العميل إيقاف الخدمة مؤقتا نظرا لوجوده خارج البلاد أو عدم قدرته على دفع الفاتورة، يجب أن يقوم بطلب إيقاف الخدمة لمدة زمنية معينة مقابل رسوم إضافية.
- يتم تسليم المشتركين الجدد راوتر VDSL –MID END CPE الذي يسمح بتشغيل سرعات إنترنت تفوق الـ 25 ميجا.
- التأكيد على أن فترة السماح لفاتورة التليفون الأرضي هي شهر ونصف لكل ثلاثة شهور.
- يتم تحويل الهاتف الأرضي لخدمة الاستقبال لمدة شهر في حالة عدم تسديد العميل للفاتورة خلال الشهر ونصف المحددة، وبعدها يتم إيقاف الخدمة.
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