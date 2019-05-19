المصرية للاتصالات تصدر 10 قرارات جديدة أبرزها الغرامة على تأخر سداد فاتورة الإنترنت وإلغاء فترة السماح

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات مجموعة من التعديلات والقرارات الأخيرة على سياسات وطرق السداد وتحصيل الفواتير على التليفونات الأرضية وكذلك فواتير الأنترنت في إطار السياسة الجديدة التي تتبعها الشركة مع المشتركين والمتمتعين بالخدمات التي تقدمها الشركة، وسنستعرض خلال السطور التالية أبرز عشرة قرارات صدرت من الشركة ودخلت حيز التنفيذ الفعلي.

المصرية للاتصالات تصدر 10 قرارات جديدة لتنظيم سداد فواتير التليفون الأرضي والأنترنت

يمكن تلخيص هذه القرارات في النقاط التالية: