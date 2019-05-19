المصرية للاتصالات تصدر قرار جديد بشأن فواتير الأنترنت الأرضي وتعدل سياستها بشأن تسليم الراوتر للعملاء

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن قيامها بإجراء تعديلا ً فى السياسة التي تتبعها الشركة عند سداد فواتير الأنترنت الأرضي ، حيث يتضمن هذا القرار إلغاء فترة السماح التي كانت الشركة تمنحها لعملائها والتي تبلغ أسبوع عند حلول موعد سداد فاتورة الأنترنت الأرضي، كذلك فقد أشتمل القرار الجديد على الغاء النظام الخاص الذي كانت تتبعه الشركة بشأن تسليم الراوتر مجانا، وسوف نحاول في هذا القرار أن نقدم بعض المعلومات الهامة عن ذلك القرار الجديد:-

1- تم الغاء فترة السماح المخصصة لسداد الفواتير والتي كانت تمنحها الشركة المصرية للاتصالات لعملائها بنحو أسبوع من تاريخ استحقاق فاتورة الأنترنت الأرضي، وإلا سيتم إلغاء فاتورة الأنترنت فوراً.

2- في حالة امتناع العميل عن سداد فاتورة الأنترنت خلال 48 ساعة من تاريخ استحقاقها سيتم إضافة غرامة تأخير عليها.

3- إلغاء النظام الخاص بتسليم الراوتر للعملاء الجدد مجاناً.

4- سوف يتم تسليم راوتر VDSL – MID END CPE مقابل دفع 200 جنيه وهذا المبلغ عليه تخفيض بقيمة 50% من السعر الأصلي له، على أن يشترط أن يستمر العميل في تلقي الخدمة مدة عام على الأقل، وفي حالة طلب إلغاء الخدمة، وفي حالة قيام العميل بإلغاء لاشتراك قبل مرور عام على تسلم الراوتر فيجب أن يسدد 200 جنيه إضافية قيمة التخفيض الذي حصل عليه من قبل في سعر الراوتر.

5- يمكن للعميل ان يطلب إيقاف الخدمة في أي وقت ولفترة زمنية محددة في حالة عدم انتفاعه بالأنترنت.