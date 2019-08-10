المعهد القومي للبحوث الفلكية يحدد مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2019 بجميع محافظات القطر

مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2019 بجميع محافظات جمهورية مصر العربية يبحث عنها المصريون الىن بكثافة، حيث يقف حجاج بيت الله الحرام في هذه اللحظات على جبل عرفة، في هذا اليوم الأغرّ، يوم وقفة عرفة، الذي يعتبر أحد أفضل الأيام المعدودات ( عشر ذي الحجة) والتي أقسم الله تعالى بها ( وليال عشر)، كما ينتظر المسلمون في بقاع الأرض حلول فجر يوم عيد الأضحى لأداء صلاة العيد، وقد رصدنا لكم في هذا التقرير مواقيت الصلاة في جميع محافظات ومناطق القطر حسب ما صدر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من تحديد مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك الذي يوافق يوم غد الأحد 11 أغسطس 2019.

مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2019

ما هو توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2019 في مصر

فيما يلي جدول بمواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في كافة مناطق ومدن الجمهورية، مع مراعاة الفروقات بين المناطق حسب بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية الذي جاء فيه أن سكان طابا اول من يؤدون الصلاة في حين ىخر من يؤدونها سكان السلوم: