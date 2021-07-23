المفاجآت تتوالى مع مسابقة الحلم 2021 وكيفية الإشتراك للربح بأكبر موسم بـ3.5 مليون دولار

ما زالت مسابق الحلم 2021 في موسمها الـ15 والأكبر على الإطلاق، حيث ستبلغ قيمة الجوائز أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار أمريكي، بل إنه ووفق تصريحات الإعلامي مصطفى االأغا فإن هناك مفاجآت غير متوقعة هذا العام الجاري.

مسابقة الحلم 2021 وكيفية الإشتراك

وكانت أولى مفاجآت مسابقة الحلم هذا العام 2021، هو ما أعلن عنه الأغا من خلال برنامجه على قناة إم بي سي، بوجود بت في اليونان على إحدى أكبر وأفضل جذرها، سوف يتم السحب عليه، كما أن جميع المشتركين في الحلم منذ بداية العام وحتى موعد السحب متأهلون بشكل تلقائي للسحب على منزل الأحلام.

الإشتراك في مسابقة الحلم

ونشرح لمتابعينا كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2021، حيث أنه يوجد أكثر من طريقة للإشتراك في الحلم، ولكن الطريقة القادمة هي الأيسر والأسهل.

وللإشتراك إدخل هنا من خلال الرابط الرسمي.

من خلال الرابط الرسمي. تسجيل الهاتف.

الضغط على اشترك.

أجب على بعض الأسئلة التي تصلك.

كما يمكنكم الإشتراك بطريقة أخرى من خلال الرقم الخاص ببلدك، حيث أن لكل دولة رقم مخصص، وما عليك إلا أن ترسل رسالة مكتوب فيها حلم بالعربية أو الفرنسية أو الإنجليزية، وترسل الرسالة، وأرقام الإشتراك في الصورة التالية.