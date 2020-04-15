المقدمة وعناصر الموضوع.. كل ما تريد معرفته عن طريقة كتابة بحث الزيادة السكانية والأمن الغذائي لثانية إعدادي

يبحث قطاع كبير من الطلبة والأسر المصرية عن الطرق التي تساعد الطلبة على عمل الأبحاث الخاصة بالنجاح والتأهل إلى العام الدراسي التالي، بعدما اتخذ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي قرارا بتحويل كافة الامتحانات لسنوات النقل والشهادة الإعدادية إلى مشاريع أبحاث خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد.

وكان وزير التربية والتعليم قد أعلن تطبيق منظومة التعليم عن بعد بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة داخل الجامعات والمدارس حرصا منه على الحد من انتشار فيروس كورونا والذي انتشر بشكل واضح خلال الفترة الماضية حيث تخطى عدد المصابين في مصر حاجز الـ 2000 إصابة حتى الآن، كما اقترب الرقم العالمي من الإصابة بفيروس كورونا من كسر حاجز الـ 2 مليون إصابة حتى الآن.

ومن خلال ذلك المقال سنقدم لكم طريقة عمل مقدمة بحث الزيادة السكانية والأمن الغذائي الخاص بالصف الثاني الإعدادي، والذي سيدخل في عمله قطاع كبير من الطلبة والأسر المصرية في الوقت الحالي، وسنسرد لكم من خلال هذا الموضوع أيضا العناصر التي يجب كتابها في الموضوع وفي المقدمة نفسها.

مقدمة بحث الزيادة السكانية والأمن الغذائي

يجب عند كتابة مقدمة بحث الزيادة السكانية أن تكون المقدمة جذابة وتتحدث بطلاقة عن الموضوع الذي ستكتب فيه أثناء بحثك، على سبيل المثال كتابة مقدمة مثل تلك:

تعتبر الزيادة السكانية من أكثر المشاكل التي تتعرض لها الدول، فيمكن أن تؤدي إلى المجاعة، أو النزاعات، وتدهور البيئة، والبطالة، لذلك نجد أن العديد من الدول قامت بالتغلب على هذه المشكلة من خلال تحديد النسل، وذلك حتى نضمن حياة أفضل.

عناصر بحث الزيادة السكانية والأمن الغذائي

وتنقسم عناصر بحث الزيادة السكانية والأمن الغذائي أو أي بحث في العالم إلى ثلاثة أجزاء وهم:

مقدمة البحث: ويجب أن تكون شيقة وتجذب انتباه القارئ وتحتوي على معلومات كفتح شهية للقارئ الذي سيدخل ليقرأ البحث عناصر الموضوع: يجب كتابة عناصر للموضوع بصورة منفصلة والذي تشمل كل ما يتعلق بالبحث الموضوع نفسه: والذي من خلاله ستقوم بوضع كافة التفاصيل التي قمت بالبحث عنها والحصول عليها، ويمكنك البحث عن التقاصيل من خلال المكتبة الرقمية.