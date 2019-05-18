“المصريين يمشون على مياة النيل” الممشى الزجاجي لمحور روض الفرج يبهر الجميع ويُشعرهم بالخوف

الممشى الزجاجي لمحور روض الفرج تدخل هندسة إنشاء الكباري بمصر مُعترق جديد، تلبس ثوباً من التقدم والإبهار والقوة بعد افتتاح محور روض الفرج ذات الممشى الزجاجي فوق مياة نهر النيل، الممشى الزجاجي لمحور روض الفرج يبهر المصريين ويشعرهم بالخوف فكل من توجه لرؤية هذا المشروع الكبير يسأل على الممشى الزجاجي لمحور روض الفرج، الذي عندما تراه وأنت تعلو مياة نهر النيل بحوالي 14 متر، تشعرك بالخوف عندما تضع أول قدم عليه ولكن سرعان ما تتعود و تتأقلم وتسير وكأنك على أرض صلبة.

الممشى الزجاجي لمحور روض الفرج

الممشى الزجاجي لمحور روض الفرج يتصف هذا الممشى بطول حوالي 150 متراً يتوجه إليه الكثير من المصريين لرؤيته والمشي عليه وتشعر وأنت تسير على الممشى الزجاجي محور روض الفرج وكأنك تمشي على مياة نهر النيل ولك نصيحه غاليه سر عليه ولا تنظر لا قدامك انظر إلى السماء.

الممشى الزجاجي لمحور روض الفرج

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تم تصميم الممشى الزجاجي لمحور روض الفرج بشكل أمن قوي يستوعب أوزان ثقيلة، يمشون عليه مجموعة من البشر مُتجمعين بعضهم وراء البعض أو بعضهم إلى جانب بعض فقد أُجريت عليه بعض التجارب حتى يحقق الأمان لكل من يُريد التنزه والمشي عليه.

بعد افتتاح محور روض الفرج التي ظلت الحكومة المصرية تعمل في إنشاءه على مدار الثلاث سنوات السابقة، وبعدد 4000 مهندس وعامل مصري تم إنشاء محور روض الفرج وإنشاء ممشى زجاجي على محور روض الفرج ولذا فان المصريين يمشون على مياه النيل .