المملكة العربية السعودية تُعلن وقف إصدار تأشيرات العمرة بالنظام الإلكتروني

أعلنت صحيفة “عكاظ” السعودية اليوم بأن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية أصدرت تعليماتها لجميع مؤسسات العمرة بوقف إصدار التأشيرات بالنظام الإلكتروني أو النظام الآلي وذلك اعتباراً من يوم أمس الاثنين الموافق 17 يونيو 2019.

وأكدت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بأن آخر يوم سوف يتم السماح فيه لدخول المعتمرين الذين صدرت لهم تأشيرات قبل يوم الاثنين 17 يونيو 2019 هو يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019، وتأمل وزارة الحج والعمرة أن يلتزم الجميع بمراعاة متابعة المعتمرين القادمين فى هذه الفترة وسرعة مغادرتهم المملكة فور الانتهاء من برنامج العمرة الخاص بهم.

وقد صرح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط بان المملكة العربية السعودية تسعى لاستقبال أكثر من 30 مليون معتمر وحاج هذا العام وأن الوزارة تعمل وفق استراتيجيات وخطط بالمشاركة مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتنفيذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف نائب وزير الحج والعمرة بالمملكة بأن الوزارة تعمل على تحديث الأنظمة والمبادرات التى من شانها مواكبه التوجه الجديد للمملكة العربية السعودية والعمل على إصدار تأشيرات مختلفة مثل تأشيرة العبور “الترانزيت” وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج.