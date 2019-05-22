الموجة الحارة تصل ذروتها الخميس والأرصاد تطالب بعدم الفزع وتوجه نصائح للمواطنين

ضربت البلاد اليوم موجة شديدة الحرارة، وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تصل الموجة لذروتها الخميس 23 مايو، حيث يتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 45 درجة مئوية، وقد ناشد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور أحمد عبد العال، المواطنين بتوخى الحذر وتجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، والإكثار من شرب السوائل، وكذلك تجنب التعرض المباشر للشمس، وقال عبد العال في تصريحات صحفية أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد قامت بإرسال نشرات بدرجات الحرارة وحالة الطقس لكافة الجهات فى الدولة والوزارات والهيئات والموانئ والمطارات ومختلف الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة.

الأرصاد تطالب المواطنين بعدم الفزع

وقد طالب رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم الفزع، قائلا أنه من المتعارف عليه في حالة وصول درجات الحرارة إلى 50 درجة يتم إعطاء إجازات للمواطنين وكذلك اتخاذ تدابير خاصة، وقال ان الموجة الحالية رغم شدتها لم تكن الموجة الأولى التى تصل فيها درجات الحرارة لهذه النسب، فقد حدث ذلك فى عام 2016 وأعوام سابقة، حيث وصلت درجات الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 46 درجة.

وعلى جانب آخر، قال مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، محمود شاهين، إن الارتفاع فى درجات الحرارة مستمر، وأن الخميس 23 مايو سيشهد ذروة الموجة الحارة مناشدا المواطنين من كبار السن والأطفال ومرضى الضغط بالبقاء فى المنازل وعدم الخروج تزامنا مع ذروة الموجة، وطالب المواطنين بالإكثار من شرب السوائل عقب الإفطار مباشرة، وارتداء غطاء الرأس، والتوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بالإجهاد الحرارى.

طقس الخميس 23 مايو

ويشهد طقس الخميس ذروة الموجة الحرارة، وتصل درجات الحرارة أقصى ارتفاع لها، ويتوقع الخبراء أن يستمر الطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا لطيف ليلا .

كما تقل الرؤية بسبب الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وتكون الرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس، فهي كالتالي:

السواحل الشمالية الغربية العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 42 درجة والصغرى 21 درجة

الوجه البحري والقاهرة العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة

جنوب سيناء والغردقة العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 45 درجة والصغرى 25 درجة

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.