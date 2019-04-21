الموقع الرسمي للهيئة الوطنية elections.eg للانتخابات | الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية وتحدي الدعاية السلبية للاستفتاء على التعديلات الدستورية

الموقع الرسمي للهيئة الوطنية elections.eg للانتخابات يشيد بخروج شعب مصر بوطنية جارفة متحديا الدعاية السلبية على الاستفتاء على التعديلات الدستورية حيث يتم الاستعلام عن اللجان الانتخابية elections.eg للاستفتاء على التعديلات الدستورية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وفي اليوم الثاني لاحظنا تزايد كبير وتعاظم بحثي عن معرفة أماكن اللجان الانتخابية، وذلك بكافة محافظات الجمهورية، فكان خروج شعب مصر وتزاحمه على مقرات اللجان الانتخابية صدمة أصابت المتربصين بمصر وشعبها في الصميم، لذلك أعددنا هذا التقرير عن الاستعلام عن اللجان الانتخابية بعموم الدولة المصرية حتى نوفر الوقت وجهد البحث على شعب مصر العظيم.

فقد صرحت وأشادت الهيئة الوطنية للانتخابات بمدى الإقبال الكبير على التصويت من خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث أظهر المواطن المصري وطنية خالصة كعادته دائما حين يتم استدعائه لأمر عظيم، كما شهدت مقرات اللجان الانتخابية للمصريين بالخارج تهافت كبير على التصويت بالسفارات والقنصليات بجميع الدول العربية والأجنبية، وقطع المصريين بالخارج مئات الكيلومترات والأميال للذهاب للقنصليات والسفارات المصرية بالخارج في احتفالية كرنفالية تعمها الوطنية الجارفة.

رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية للاستفتاء elections.eg

هذا وقد حظيت التعديلات الدستورية الأخيرة وكذلك المواد الإضافية بدستور مصر بموافقة كبيرة من البرلمان المصري، وعلى إثر ذلك تقرر طرح التعديلات والبنود الإضافية بالدستور للاستفتاء العام المباشر على شعب مصر، ولبى شعب مصر النداء وخرج في احتفالية مصرية ذات نكهة وطنية جرفت معها حقد الحاقدين وتربص المتربصين لأعماق سحيقة، وأهالت التراب على حقدهم الدفين.

الموقع الرسمي للهيئة الوطنية elections.eg للانتخابات

ويمكن الاستعلام على أماكن اللجان الانتخابية بالرقم القومي من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية elections.eg للانتخابات، وذلك بعدما أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات موقعها الرسمي للتعرف على مقر اللجان الانتخابية، ولم تكتفي الهيئة بموقعها فقط، بل أتاحت عدة طرق للاستعلام عن مقرات ومكان اللجان الانتخابية بجميع المحافظات، حيث يمكن للمواطنين المصريين من التعرف عل مكان اللجنة الانتخابية عبر الطرق التالية:

عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات

الرقم المختصر 5151 وسيتم الرد فورا بجميع البيانات.

الاتصال بالرقم 140 دليل واتباع تعليمات الرسالة الصوتية

رابط موقع الاستعلام عن اللجان الانتخابية elections.eg

يمكنكم لجميع مواطني مصر بكافة محافظاتها الاستعلام عن أماكن اللجنة الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الرابط المخصص لذلك وهو كالتالي:

وبالضغط على الرابط السابق يمكن الدخول مباشرة على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وستظهر صفحة الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية بالشكل التالي وبسهولة ويسر يمكن الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية بالرقم القومي من خلال الخطوات البسيطة التالية

أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقم بدقة اضغط على كلمة استعلم ستظهر لك كافة التفاصيل من مكان وعنوان وأسم اللجنة وكذلك رقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف

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الموقع الرسمي | الهيئة الوطنية للانتخابات elections.eg الاستعلام عن مكان مقر اللجان الانتخابية تعديلات دستور 2019

في حال كان لديكم صعوبة في التعرف على مقر اللجان الانتخابية الخاصة بكم أو كان لديكم أي استفسار فنحن معكم دائما عن طريق التعليقات، كل ما عليك هو كتابة الرقم القومي في تعليق وسنجيب بالرد بكافة تفاصيل اللجان الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقم الكشف.

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