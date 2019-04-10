الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف المصرية يُعلن | فتح باب التعيين وظائف خطيب وإمام ونصيب ذوي الاحتياجات الخاصة من التعينات

الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف المصرية قامت بوابة الأوقاف الإلكترونية بالإعلان عن وظائف فقد تم فتح باب التعيينات لوظيفة إمام وخطيب بالمساجد التابعة للوزارة، وخصصت الوزارة نسبة من التعينات لذوي الاحتياجات الخاصة، وخصصت الوزارة نسبة من التعينات لذوي الاحتياجات الخاصة من الخرجين من عدد من الكليات التابعة لجامعة الأزهر الشريف، وذلك من خريجي دور مايو 2016 وما بعدها، واشترطت لتعينات ذوي الاحتياجات الخاصة عدة شروط للتعين سنستعرضها معاً من خلال هذا التقرير.

تعينات ذوي الاحتياجات الخاصة والكليات المطلوبة

خريجي كلية أصول الدين.

خريجي كلية الدعوة الإسلامية.

خريجي كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين.

خريجي كلية الشريعة والقانون بشعبتيها.

خريجي كلية القرآن الكريم.

خريجي كلية اللغة العربية.

خريجي كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات.

خريجي كلية التربية جامعة الأزهر ” شعب الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية ” من دور مايو 2016 وحتى تاريخ.

الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف المصرية يُعلن عن وظائف

شروط تعين ذوي الاحتياجات الخاصة لوظيفة إمام وخطيب

أولا: أن تكون شهادة التأهيل مثبتة في المؤهل الدراسي

ثانياً: أن يكون قادرا على صعود المنبر وإمامة الناس

ثالثاً: لم يسبق له التقدم للمسابقة رقم (1) وكذلك لم يتقدم للإعلانات المكملة لها.

بوابة الأوقاف الإلكترونية وظائف

من يحق لهم التقدم لشغل وظيفة إمام وخطيب

وتجدر الإشارة إلى انه يمكن التقدم لجميع خطباء المكافأة الذين نجحوا تحريريًّا وشفويًّا في اختبارات تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة خلال عام 2018م وحتى تاريخه من الذين لم يسبق لهم التقدم لمسابقة الأئمة 2016م أو الإعلانات المكملة لها من خريجي الكليات المنصوص عليها سابقا، ولكن بشرط ألا يزيد سن المتقدم منهم عن 40عامًا من تاريخ نشر الإعلان، كما يشترط أن لا يكون قد سبق وقف المتقدم لشغل الوظيفة عن الخطابة أو تم إلغاء تصريحه بمعرفة المديرية أو الوزارة، وفي حال تقدم من لا ينطبق علية هذا الشرط سيتم استبعاده.

ويحق للتقدم شغل الوظائف أيضا من خريجي الكليات السابق ذكرها دفعة 2017 ودفعة 2018 بشرط حصولهم على تقدير تركمي جيد، كما يشترط أيضا حصول المتقدمين على تقدير جيد على الأقل في القرآن الكريم طوال سنوات الدراسة الأربع، كما يشترط ألا يزيد سن المتقدمين لشغل الوظائف عن 40 عامًا عند تاريخ نشر الإعلان.

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وتجدر الإشارة أيضا أن يكون المتقدمين من غير ذوي الاحتياجات على استعداد تام لقبول العمل في أي مديرية من مديريات الأوقاف بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، ولن يكون هناك أي استثناءات من هذا الشرط.

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