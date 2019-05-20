“النجاح الساحق” أول تعليق لوزارة التعليم على امتحان الأحياء بالتابلت لطلاب أولي ثانوي

وصفت وزارة التربية والتعليم نجاح سيستم الامتحان الإلكتروني لطلاب أولي ثانوي فى مادة الأحياء “بالنجاح الساحق” حيث ذكرت الوزارة بان عدد الطلاب المقيدين بالمدارس الحكومية وتقدموا لامتحان مادة الإحياء إلكترونياً صباح اليوم بلغ 380 ألف طاب وطالبة منهم 361 ألف أدوا الامتحان إلكترونياً من خلال أجهزة التابلت.

وذكرت الوزارة بأن طلبة وطالبات المدارس الحكومية قد أدوا امتحان الأحياء صباح اليوم الاثنين 20 مايو إلكترونياً بالفترة الصباحية ومعهم طلاب المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات وقد أدوا الامتحان ورقياً، وقد أدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية امتحان الحياء فى الواحدة ظهراً بالمدارس الحكومية المجهزة إلكترونياً فى مادة الأحياء على التابلت بنجاح أيضاً.

وأكدت الوزارة بأن منظومة الامتحان الإلكتروني تعمل الآن بكفاءة عالية وذلك بفضل وجود مجموعة من أكفأ المهندسين فى وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات وجميع أجهزة الدولة التى تعمل وتساعد على نجاح المنظومة الجديدة.

وصرح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بأنه يفخر ببناء هذه المنظومة المتطورة، كما يفخر بكوادرها الذين يعملون ليل نهار ولديهم إصرار وعزيمة على النجاح وذلك على الرغم من التحديات والشكوك التى يواجهونها.

وأشار الوزير بان هناك نحو 500 مدرسة على مستوي الجمهورية قد أعلنت رسمياً عدم جاهزيتها تكنولوجياً ذها العام لتطبيق الامتحانات الإلكترونية على التابلت لطلابها، لذلك فهم يؤدون الامتحان ورقياً، بجانب طلاب المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات الذين يؤدون هم أيضاً الامتحانات ورقياً.