“النشرة الجوية”.. الأرصاد تتوقع طقس حار خلال 3 أيام مقبلة وبيان بدرجات الحرارة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت توقعاتها من خلال “النشرة الجوية” حالة الطقس الحار خلال الثلاثة أيام المقبلة فى الفترة من الأحد 7 يوليو وحتى الثلاثاء 9 يوليو، ونشرت الهيئة بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة والتي تتميز بالطقس الحار على الوجه البحري والقاهرة وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً ولطيف ليلاً، وتقل الرؤية على بعض المناطق فى شمال البلاد بسبب الشبورة المائية.

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدي لاضطراب حالة الملاحة البحرية.

أما عن حالة الطقس يوم الأحد الموافق 7 يوليو فتسجل درجات الحرارة على الوجه البحري والقاهرة “38-25″، وعلى السواحل الشمالية “31-23″، وعلى السواحل الشرقية وشمال سيناء “32-23″، وعلى جنوب سيناء والغردقة “39-29″، وعلى شمال الصعيد “39-26″، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين “41-29”.

أما عن حالة الطقس يوم الاثنين الموافق 8 يوليو فتسجل درجات الحرارة على الوجه البحري والقاهرة “37-25″، وعلى السواحل الشمالية “31-23″، وعلى السواحل الشرقية وشمال سيناء “32-23″، وعلى جنوب سيناء والغردقة “38-29″، وعلى شمال الصعيد “38-26″، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين “42-29”.

أما عن حالة الطقس يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو فتسجل درجات الحرارة على الوجه البحري والقاهرة “38-25″، وعلى السواحل الشمالية “32-23″، وعلى السواحل الشرقية وشمال سيناء “32-23″، وعلى جنوب سيناء والغردقة “38-29″، وعلى شمال الصعيد “38-26″، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين “41-29”.