النني يتلو آيات من القرآن الكريم

بواسطة خالد عبدالناصر السعداوى

نشر نجم وسط منتخب مصر، ونادي أرسنال الإنجليزي، اللاعب محمد النني، فيديو له، يتلو آيات من القرآن الكريم، على حسابه الرسمي بموقع “انستجرام”. 

حيث ظهر “النني”، وهو يتلو الآية 185، والآية 186، من سورة البقرة، مع تسجيل صوتي عذب للقارئ الشيخ مشاري راشد العفاسي. 

وعلق “النني”، على الفيديو، بكتابة “رمضان كريم”، باللغة الانجليزية. 

اللاعب محمد النني يتلو آيات من القرآن الكريم
اللاعب محمد النني يتلو آيات من القرآن الكريم

ليست المرة الأولى 

وجدير بالذكر أن اللاعب محمد النني، يظهر في مرات كثيرة، وهو يتلو آيات من الذكر الحكيم، مع منتخب مصر، في المباريات الدولية، وفي سيارته الخاصة، وغيرها من المناسبات. 

اللاعب محمد النني يتلو آيات من القرآن الكريم في سيارته
اللاعب محمد النني يتلو آيات من القرآن الكريم في سيارته

فضلا عن أن اللاعب، عادة ما ينشر آيات من سورة الكهف يوم الجمعة. 

اللاعب محمد النني عبر انستجرام
اللاعب محمد النني عبر انستجرام
خالد عبدالناصر السعداوى

كاتب مصري حاصل على ليسانس الآداب قسم الإعلام ( شعبة الصحافة ) جامعة المنصورة، أهوى رياضة كرة القدم وهدفي دائما توعية المجتمع.

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