النني يتلو آيات من القرآن الكريم

نشر نجم وسط منتخب مصر، ونادي أرسنال الإنجليزي، اللاعب محمد النني، فيديو له، يتلو آيات من القرآن الكريم، على حسابه الرسمي بموقع “انستجرام”.

حيث ظهر “النني”، وهو يتلو الآية 185، والآية 186، من سورة البقرة، مع تسجيل صوتي عذب للقارئ الشيخ مشاري راشد العفاسي.

وعلق “النني”، على الفيديو، بكتابة “رمضان كريم”، باللغة الانجليزية.

ليست المرة الأولى

وجدير بالذكر أن اللاعب محمد النني، يظهر في مرات كثيرة، وهو يتلو آيات من الذكر الحكيم، مع منتخب مصر، في المباريات الدولية، وفي سيارته الخاصة، وغيرها من المناسبات.

فضلا عن أن اللاعب، عادة ما ينشر آيات من سورة الكهف يوم الجمعة.