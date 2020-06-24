الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية : خطوات ورابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة nosi gov eg

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي “نيفين القباج” أن الاستعلام الإلكتروني عن مستحقات العلاوات الخمس متاحة ويمكن لصاحب لمعاش الاستعلام عن حقه في العلاوات من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني والاستعلام من خلال الرقم القومي، كما ناشدت عدم التزاحم علي مكاتب التأمينات لأن المنظومة الإلكترونية بها كافة المعلومات، وسوف نتعرف من خلال هذا الموضوع عن المستحقين وكذلك كيفية الاستعلام الإلكتروني.

وزارة التضامن الاجتماعى

والمستحقين للعلاوات الخمس هم من خرجوا علي المعاش من أول يوليو 2006 وحتي أول يوليو 2015 م، ووصل عدد المستحقين إلي 2.4 مليون بقيمة إجمالية قدرها 28 مليار جنيه، وتبلغ التكلفة السنوية لصرف العلاوات الخمس سوف تبلغ 7 مليار جنيه سنويا، وتم إنشاء موقع إلكتروني للرد علي الاستفسارات ومعرفة قيمة العلاوات والتظلم في حالة وجود شكوي,

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

المستحقين للعلاوات الخمس هم من خرجوا علي المعاش من فترة 1 يوليو 2006 وحتي 1 يوليو 2015.

عدد المستحقين 2.4 مليون مستحق.

قيمة صرف العلاوات 28 مليار جنيه بالمجمدات.

التكلفة السنوية لصرفها 7 مليار جنيه,

سوف يتم إضافة زيادة ضم العلاوات الخمس علي المعاش أولا.

وبعد ذلك يتم احتساب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14 % ليت مصرفها من أولي يوليو القادم علي أربعة دفعات بالتساوي.

على أن يتم صرف أول دفعة من الرجعي في شهر يوليو.

وموعد صرف الدفعة الثانية من المعاش بشهر أكتوبر القادم.

الدفعة الثالثة ستصرف مع معاش شهر يناير 2021م.

أما الدفعة الأخير مع معاش شهر أبريل 2021 م.

مع إمكانية الاستعلام عن قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والتظلم في حالة وجود شكوي.

الموقع الإلكتروني يقدم كافة الخدمات والمعلومات اللازمة.

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن مستحقات العلاوات الخمس عبر الموقع الإلكتروني الخاص بـ الهئية العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال إدخال الرقم التأميني.