الهيئة الوطنية للانتخابات… أستعلم عن لجنتك الانتخابية

أنتهي مجلس النواب المصري من إجراء التعديلات الدستورية على الدستور المصري، ذلك الدستور الذي أقره الشعب المصري عام 2014، ونتيجة للأحداث المتسارعة التي تحيط بمصر، ولتحقيق طموحات الشعب المصري، قام نواب الشعب، بإجراء عدة تعديلات على بعض المواد المقررة بالدستور، من حيث قوة تمثيل المرأة داخل البرلمان، وعودة مجلس نيابي جديد ممثلاً في مجلس الشيوخ، وإعطاء رئيس الجمهورية الحرية لاختيار نواب له، بالإضافة إلى تعديل مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، وذلك للحفاظ على مكتسبات الشعب المصري التي تحققت منذ عام 2014.

أستعلم عن لجنتك الانتخابية :-

عقد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2019 مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الجدول الزمني للاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية في داخل مصر وخارجها، وتحديد أيام التصويت وموعد إعلان النتيجة.

وأشار المستشار لاشين إبراهيم بأن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بتوفير 3 وسائل لاستعلام الناخبين عن اللجان الانتخابية كالتالي :-

1- بالرقم القومي من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالضغط هنا

2- من خلال الاتصال برقم 141 الخط الساخن ويمكن الاتصال به من خلال أية خطوط أرضية أو محمولة.

3- من خلال إرسال الرقم القومي في رسالة نصية على الرقم 5151.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بأن عدد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين والذين يمتلكون حق التصويت على التعديلات الدستورية يبلغ نحو 61 مليون و344 ألف و503 ناخب وناخبه.

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