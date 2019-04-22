الهيئة الوطنية للانتخابات… الآن أستعلم عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

ساعات ويتم غلق باب الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب على الدستور المصري، حيث ستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين بغلق باب الاستفتاء على التعديلات الدستورية، على أن يتم إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 27 من أبريل الجاري.

وتتضمن التعديلات التي أقرها مجلس النواب على الدستور، العديد من المواد، أبرزها هو ما يتعلق بمدة الرئاسة، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في التمثيل في مجلس النواب، بالإضافة إلى إنشاء مجلس نيابي جديد هو مجلس الشيوخ ، كما تضمنت التعديلات الدستورية عدد من المواد الأخرى.

أستعلم عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي:-

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ أن تم فتح الباب أمام المواطنين سواء داخل مصر أو خارجها للاستفتاء على التعديلات الدستورية أكثر من طريقة لمعرفة اللجنة الانتخابية وهذه الطرق هي:-

1- من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات بالضغط هنا

2- من خلال إرسال رسالة نصية بالرقم القومي على رقم 5151.

3- من خلال الاتصال من أي رقم محمول أو أرضي على رقم 140.

عقوبة الممتنعين عن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية:-

قال المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات بأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تطبيق عقوبة الغرامة على الممتنعين عن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية غير صحيح.

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