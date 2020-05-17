الوزراء: غلق المحلات والمطاعم 6 أيام لمنع انتشار فيروس كورونا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، غلق المحلات والمطاعم والحدائق والمتنزهات على مستوى الجمهورية لمدة 6 أيام متواصلة، تبدأ من يوم الأحد 24 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك، حتى يوم الجمعة 29 من الشهر نفسه، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا القرار هو الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، في مصر.

وقرر رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، توسيع حظر التجوال في جميع محافظات مصر خلال هذه الأيام الستة، ليبدأ في الساعة الخامسة مساءً حتى السادسة صباحًا من اليوم التالي، مؤكدًا إيقاف جميع وسائل النقل والمواصلات.

غلق المحلات والمطاعم في عيد الفطر

وقال “مدبولي” في سياق إعلانه غلق المحلات والمطاعم خلال أسبوع عيد الفطر المبارك للعام الحالي، إن عيد الفطر يُعد فرصة كبيرة لمزيد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لذلك تحذر الدولة من التجمعات في مثل هذه المناسبات لتقليل انتشار الفيروس التاجي.

وبخصوص صلاة العيد، ذكر رئيس مجلس الوزراء أنه سيجري إذاعتها من أحد مساجد على أن تكون قاصرة على العاملين في المسجد فقط، وستبث الشعائر ليراها المواطنون عبر وسائل الإعلام المختلفة.

الحياة بعد العيد

وفي سياق حديثه عن غلق المحلات والمطاعم طوال أسبوع عيد الفطر، أفاد “مدبولي” بأن الحياة بعد إجازة العيد ستعود كما كانت قبل شهر رمضان، مع فرض إجراءات وقائية للتعايش مع أزمة وباء “كوفيد -19″، ومن أبرزها: