الوزراء يعلن حقيقة إجبار طلاب الجامعات على شراء الكتب الجامعية للعام الدراسي الحالي

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال المركز الإعلامي التابع لرئاسة مجلس الوزراء ما ورد عن إجبار الأساتذة الجامعيين للطلاب على شراء كتبهم التي تخص الفصل الدراسي الحالي، وأوضح المركز الإعلامي نقلاً عن التعليم العالي بأن الوزارة عملت على توفير المحتوى العلمي والمقررات الدراسية إلكترونياً في إطار خطة الوزارة لتفعيل التعليم إلكترونياً، بالإضافة إلى توفير المحاضرات واستخدام تقنيات الفيديو إلكترونياً في إطار الحرص على رفع كفاءة التعليم الإلكتروني.

التعليم العالي تبذل كل ما في وسعها لمحاربة كورونا في إطار خطة الحكومة الوطنية للقضاء على الفيروس

حرص وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار على الوقوف على آخر استعدادات المستشفيات الجامعية لمساعدة الدولة المصرية للتصدي لخطر فيروس كورونا المستجد COVID-19، كما أكد على تجهيز المدن الجامعية لاستخدامها كمستشفيات للعزل في حالة تطور الموقف الراهن، وفي ذات السياق أكد الدكتور خالد عبد الغفار بأن العقار الياباني “أفيجان” قد وصل إلى مصر في إطار التعاون المشترك بين البلدين في مجال البحث العلمي، كما أوضح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه فوراً إلى سرعة تصنيعه، والجدير بالذكر أن آلية عمل هذا العقار تعتمد على منع تضاعف الفيروسات وبالتالي الحد من انتشارها وكذلك تأثيرها، على أن يتم بدأ عملية التجارب المعملية بالإضافة إلى التجارب السريرية عقب الحصول على الموافقات اللازمة من الجانب الياباني.