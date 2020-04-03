الوزراء يعلن حقيقة إصابة الطيور الحية بفيروس إنفلونزا الطيور ومنع نقلها بين المحافظات

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن جميع الأنباء المنتشر عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي حول وجود طيور مصابة بسلالة جديدة من أنواع إنفلونزا الطيور في الأسواق المصرية، وأن هناك قرار بمنع نقل الطيور عبر المحافظات غير صحيح بالمرة ولا يخطو مستوى الشائعات وأن هناك فحص دوري للطيور في الأسواق بشكل مستمر للتأكد من سلامتها وعدم حملها لأى أمراض قبل السماح بيبعها في محلات التجزئه للمواطنين.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تم التواصل مع وزارة الزراعة من أجل الوقوف على السبب وراء انتشار مثل هذه الأنباء، الأمر الذي كتبته وزارة الزراعة، كما وضحت أنه ليس به شئ من الصحة لا جملة ولا تفصيل، أنه لا يوجد إصابة بين الطيور بالإنفلونزا أو أى قرار بمنع نقلها وتداولها بين المحافظات المصرية.

وزارة الزراعة تأكد على عمل حملات دورية بأسواق الطيور للتأكد من عدم إصابتها بالأوبئة والأمراض قبل طرحها بالأسواق

وأضافت الوزارة أنه هناك دائما متابعة من قبل الطب البيطري وتعاون بينه وبين الوزارة وعمل حملات رقابية دورية على الأسواق التي تباع فيها الطيور لفحص الطيور التأكد أنها لا تحمل أي أمراض قبل السماح ببيعها للمواطنين، كما وضحت الوزارة أن الكب البيطري يعمل على تطوير مصل ليكون في استعداد لمحاربة ظهور أى حالات إصابة بين الطيور بالإنفلونزا التي أعلنت بعض الدول الأخرى ظهورها في الطيور لديها مؤخراً .

وجاء هذا البيان من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من أجل توضيح الحقيقة للمواطنين، ونفي تمام صحة هذا الخبر وناشد المواطنين بعدم الأنسياق المغرضة التي هدفها خلق الفوضى والذعر في نفوس المواطنين، كما وجهه نصائح لمواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التأكد من المصادر التي تنشر مثل هذه الأخبار الغير صحيحة .