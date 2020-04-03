الوزراء يعلن حقيقة إغلاق محال الجزارة على مستوي الجمهورية

رد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن اتخاذ الحكومة قرارا بغلق كافة محال الجزارة خلال الفترة المقبلة، قائلة إن كل ما يُثار في مواقع التواصل عن تلك النقطة عار تماما من الصحة والمحال تعمل بصورة طبيعية هي ومنافذ بيع اللحوم.

وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قد أثار شائعة من الشائعات الجديدد حول فيروس كورونا الجديد، وهي أن الحكومة قررت في ضوء قراراتها الأخيرة لحماية المواطنين من فيروس كورونا، أن تغلق كافة محال الجزارة في الفترة الحالية لمنع انتقال العدوى بين المواطنين وهو ما نفاه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من خلال صفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

مجلس الوزراء يكشف حقيقة غلق محال الجزارة

ونشر “الوزراء” صورة يأتي من خلالها الرد على الشائعة المثارة على “السوشيال ميديا” قائلا إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أكدت على أن غلق محال الجزارة غير صحيح،وتؤكد أن كافة محال الجزارة تعمل بشكل طبيعي وفقا لمواعيد الحظر المعلنة رسميا، مشددة على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية على محال الجزارة والمجازر ومنافذ بيع اللحوم، للتأكد من مطابقة المعروض للمواصفات القياسية.

ويحرص مجلس الوزراء من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي على الرد دائما على كل ما يُثار من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من أجل زيادة الاطمئنان لدى المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد في الوقت الحالي وهو ما يسبب قلق وذعر بين المواطنين وبعضهم البعض.