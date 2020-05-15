الوزراء يعلن حقيقة 7 شائعات انتشرت حول كورونا خلال أسبوع

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن حقيقة 7 شائعات انتشرت حول كورونا خلال أسبوع، وذلك في تقريره عن رصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة 15 مايو 2020، إذ أكد أنه لا يوجد أي مدى زمني يمكن توقعه لانتهاء أزمة كورونا في مصر أو العالم.

ورأى المركزي الإعلامي لمجلس الوزراء، أن حل تلك الأزمة في إجراء الفحوصات وعزل وعلاج المصابين بالفيروس التاجي، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تُقلل من فرص العدوى وانتشار “كوفيد -19” لحين إيجاد علاج ولقاح ناجع.

حقيقة 7 شائعات انتشرت حول كورونا

وقال المركز الأعلامي لمجس الوزراء في تقرير كشف حقيقة 7 شائعات انتشرت حول كورونا، إنه يجري الإعداد للعودة تدريجيًّا إلى منشآت الخدمات الحكومية المختلفة واستقبال جميع المواطنين، وفي الوقت نفسه التطبيق الحازم للإجراءات الوقائية، لضمان سلامة المواطنين والموظفين على حد سواء.

وأوضح المركز الإعلامي أن الدولة تهتم خلال هذه الفترة بسرعة الانتهاء من المشروعات الطبية، ولا صحة لامتلاء مستشفيات العزل، أو عدم قدرتها على استقبال مرضى فيروس كورونا المستجد، مشددا على أن المستشفيات مجهزة لاستقبال جميع الحالات وتوفير الرعاية الطبية لها.

تطوير مستشفيات الصدر والحميات

وفي سياق كشف حقيقة 7 شائعات انتشرت حول كورونا، فقد أكد المركز أن الدولة تطور مستشفيات صدر وحميات لتكون جاهزة على أعلى مستوى لعزل المصابين بالفيروس التاجي، كما وضعت خطة لتدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية على مكافحة العدوى وبروتوكولات العلاج.

كما أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لم يجرِ إغلاق أي مستشفى صدر أو حميات التي يجري تطويرها، إذ إن العمل يسير فيها بالتوازي مع التطوير والتجهيز، وذلك حتى لا تتوقف تقديم الخدمات للمواطنين.