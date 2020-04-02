الوزراء يوضح حقيقة مد ساعات الحظر

صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار “نادر سعد”، أن المجلس يفكر في إذا ما كانت الأوضاع تحتاج إلى مد فترة أخرى أم لا، إلا أن الحديث عن مد الفترة يعتبر سابق لأوانه، فالمجلس سيصدر قراره الأسبوع القادم، جاء هذا خلال المداخلة الهاتفية التي قام بها على الفضائية “الحياة” أثناء عرض البرنامج التلفزيوني “الحياة اليوم”، والذي يقدمه الإعلامي “حسام حداد”.

حقيقة مد ساعات الحظر

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المجلس لا يفكر في مد ساعات الحظر اليومية، مضيفًا أن المناطق التي تم عزلها عبارة عن قرى، وقد لقي القرار استجابة من تلك القرى، كما تتلقى القرى إهتمام ورعاية مضاعفة، وكون المناطق التي تم عزلها قرى فقط، فتلك تعتبر رفاهية، كما أن القرى المعزولة تلقى اهتمام مضاعف من وزارة التموين والأجهزة التنفيذية، حتى لا ينقصها شيئ.

وأكد المتحدث الرسمي على أن النتيجة التي أتى بها الأسبوع الأول من الحظر كانت جيدة جدًا، مضيفًا أن عدد الإصابات اليومية يتناسب مع قدرة البلاد، ويطالب المسؤولين المواطنين بضرورة الإلتزام بالتعليمات، وقد وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير السلع والمنتجات للمواطنين، كما أتاحت الجهات المسؤولة إمكانية تقديم الشكاوى من خلال الاتصال على 16528.

كما ذكر المستشار “نادر سعد” خلال تصريحاته، أن أعداد الإصابات اليومية في مصر غير مقلقة بالمرة، موضحًا أن رئيس الوزراء قد أعلن عن زيادة بقيمة 71 حالة، ومن المتوقع أن تعلن وزارة الصحة عن ارتفاع أعداد الحالات مع نهاية اليوم إلى 80 حالة.