الوطنية للانتخابات: 500 جنيه غرامة عدم المشاركة في الاستفتاء دون عذر

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسم الهيئة: « الهيئة تدرك أهمية وسائل الإعلام والدور الفعال لها، في زيادة الوعي الثقافي للمواطن المصري، وذلك خلال نقل الصورة الحقيقية وآليات ما يحدث».

المشاركة حق دستوري

وأوضح «الشريف» في كلمته بالندورة المنظمة من المجلس الأعليى للإعلام، لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية، أن المشاركة حق دستوري ولا بد أن يعي المواطن المصري الدور الذي عليه داخل بلده.

صندوقان بكل لجنة

وأضاف محمود الشريف أن اللجان الانتخابية جميعها على التعديلات الدستورية يكون بها صندوقان؛ أحدهما أساسي وهو للمواطنين الموجودين في بلدهم مصر، والثاني للوافدين، مؤكدا أن أي مواطن من حقه الإدلاء برأيه في أي لجنة خارج محافظته.

500 جنيه غرامة

وتابع الشريف: «إن من لم يشارك في الاستفتاء سيغرم لإهماله في حق بلده ونفسه»، وأي مواطن سيتخلف عن التصويت بغير عذر سيعاقب بغرامة تصل إلى 500 جنيه، وهذه الجرائم مستمرة لسنوات ولا تسقط، ورهاننا ليس على الغرامة لكن على الوعي الثقافي للمواطنين.

وأشار الشريف إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة دائمة تؤدي عملها طوال العام، مؤكدا أن الدستور أعطى الهيئة الإشراف على كل الانتخابات في مصر.

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