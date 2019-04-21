اليوم الثاني | رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية بالرقم القومي الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات elections.eg للاستفتاء على التعديلات الدستورية

رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية elections.eg للاستفتاء على التعديلات الدستورية صرحت الهيئة الوطنية للانتخابات والاستفتاءات بإشادتها بما شهدته جمهورية مصر إقبال كبير على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث وجدنا تزايد في البحث عن الاستعلام عن مقر اللجان الانتحابية بمختلف المحافظات، وذلك في وطنية جارفة تصدت للدعاية السلبية للتعديلات الدستورية، ولم يقتصر الإقبال الكبير على أماكن ومقرات اللجان الانتخابية من موطني الداخل فقط، بل شهدت السفارات والقنصليات المصرية بالعديد من الدول إقبال منقطع النظير، وبذلك ظهر جلياً معدن الشعب المصري الأصيل، وتخطت وطنية شعب مصر مؤامرات وتربص المتربصين.

وشهد اليوم الثاني للاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبال يماثل ويفوق اليوم الأول، ويرجع سبب هذا الإقبال هو النكاية في الدعايات السلبية وحملات التشوية الممنهجة التي لا تريد خيراُ لمصر وشعبها، فما كان من المواطن المصري إلا وطنيته التي زادت من الإقبال على أماكن ومقرات اللجان الانتخابية.

رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية للاستفتاء elections.eg

فبعد موافقة مجلس النواب المصري بأغلبية كبيرة على التعديلات الدستورية والمواد الإضافية تم طرح ما سبق موافقة البرلمان علية للاستفتاء العام، وتقرر بداية فترة الاستفتاء داخل من يوم السبت الموافق 20 أبريل ولمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الاثنين 22 أبريل، وذلك بجميع محافظات الجمهورية تحت إشراف قضائي كامل.

الهيئة الوطنية للانتخابات

هذا وقد أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات طرق عديدة للاستعلام عن مقر ومكان اللجان الانتخابية، حيث يمكن معرفة مكان اللجنة الانتخابية لكل مواطن من خلال الطرق التالية:

عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات حيث يمكن بالرقم القومي التعرف على مكان اللجنة ورقم اللجنة الفرعية ورقم كل مواطن في الكشوف.

حيث يمكن بالرقم القومي التعرف على مكان اللجنة ورقم اللجنة الفرعية ورقم كل مواطن في الكشوف. يمكن الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية بإرسال رسالة بالرقم القومي على الرقم المختصر 5151 وسيتم الرد فورا بجميع البيانات.

يمكن معرفة مكان اللجنة وكافة التفاصيل من خلال الاتصال بالرقم 140 دليل واتباع تعليمات الرسالة الصوتية

رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية للاستفتاء على التعديلات الدستورية elections.eg

يمكنكم الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الرابط المخصص لذلك وهو كالتالي:

وبالدخول على الرابط السابق ستظهر صفحة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالشكل التالي واتباع الخطوات التالية أسفل الصورة.

أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقم بدقة اضغط على كلمة استعلم ستظهر لك كافة التفاصيل من مكان وعنوان وأسم اللجنة وكذلك رقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف

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الموقع الرسمي | الهيئة الوطنية للانتخابات elections.eg الاستعلام عن مكان مقر اللجان الانتخابية تعديلات دستور 2019

في حال كان لديكم استفسار أو سؤال أو وجدت صعوبة في الاستعلام عن مقر ومكان اللجان الانتخابية الخاصة بكم فيسعدنا التواصل معكم من خلال التعليقات، كل ما عليك عو كتابة رقمك القومي في تعليق وسنجيب بالر بكافة تفاصيل لجنتك الانتخابية.

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