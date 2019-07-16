اليوم بدء قبول طلبات تظلمات الطلاب على نتيجة الثانوية العامة 2019، (المقرات والإجراءات والشروط)

بدأت اليوم وزارة التربية والتعليم فتح باب تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019 للطلاب الغير راضيين عن نتيجة امتحان الدور الأول ويستمر تقديم التظلمات لمدة 30 يوماً، وتكون خطوات تقديم التظلم على النحو التالى:

1— تقديم الطلب في مديرية التعليم التابع لها يقوم باستلامها مندوب من الوزارة مع الإيصال الدال علي السداد وصورة شهادة الدرجات وصورة الرقم القومي.

2— سداد 100 جنيه رسوم لكل مادة في أي فرع من فروع البنك الأهلي المصري إلى حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية أو بجميع مكاتب البريد على الحساب رقم (0135112000283818) أو في فروع بنك مصر علي حساب رقم (01500100036407) واستلام ايصال السداد من البنك.

3— يتم تسليم إيصال السداد إلى مديرية التعليم التابع لها ويتم تحديد ميعاد لمراجعة التظلم بالكنترول الذي يتبعه الطالب ولن يتم الاطلاع على الورقة في وجود مدرس المادة ويفضل عدم اصطحاب أنه سيتم منعه من الاطلاع على ورقة الاجابة.

4— تقوم مديرية التعليم بمنح الطالب نسخة من ورقة الإجابة تحمل كوداً سرياً بدون اسم الطالب ضماناً للشفافية.

5— يقوم الطالب بالاطلاع على صورة ورقة الإجابة ومراجعتها وتدوين ملاحظاته عليها في ورقة أُخرى وتعود الورقة للكنترول مرة أُخرى مراجعتها ومطابقتها بالورقة الأصلية.

6— في حالة الحصول علي درجات أعلي يتم رد رسوم التظلم 100 جنيه عن طريق البريد.

7— يتم إخطار مكتب التنسيق بالنتيجة الجديدة بعد إعادة تصحيح المادة.

8— مواعيد تقديم طلبات التظلم تبدأ من الساعة 9 صباحاً.

9— من يتخلف عن الموعد المحدد له من لجنة النظام والمراقبة لن يكون له حق في التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى. 10— يشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين الملاحظات بخط يده في النموذج المُعد لذلك.

11— ممنوع استخدام الهاتف المحمول أثناء الاطلاع على صورة كراسة الامتحان.

12— تحدد اللجنة ميعاد للطالب لمعرفة نتيجة التظلم.

13— يتم إخطار الطالب بخطاب مسجل بعلم الوصول في حالة إذا ثبت حقه في زيادة الدرجات.