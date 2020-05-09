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اليوم.. صرف المعاشات لهذه الفئة من 4600 مكتب بريد على مستوى الجمهورية

بواسطة معتز بدوي
هيئة البريد

في إطار جهود السلطات المصرية تقليل الازدحام والتجمعات، ضمن إجراءت الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، قررت الهيئة القومية للبريد تخصيص أيام بعينها لصرف المعاشات، التي جرى تقسيمها إلى فئات مختلفة.

صرف المعاشات الأكثر من 3 آلاف جنيه بالبريد

وأعلنت هيئة البريد، في بيان رسمي، أنه تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، الموافق 10 مايو 2020، عمليات صرف المعاشات للمستحقين (ما يزيد على ثلاثة آلاف جنيه)، وذلك من خلال أربعة آلاف و600 منفذ على مستوى الجمهورية. ودعت الهيئة، المواطنين المستحقين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية، والتي تتمثل في، التالي:

  • عدم الازدحام والتكدس
  • الوقوف بمسافات أمنة للوقاية من فيروس كورونا

جدول صرف المعاشات من مكاتب البريد وماكينات ATM

من الجدير بالذكر أن هيئة البريد، قررت صرف المعاشات دون حد أقصى من ماكينات الصراف الآلي “ATM” اعتبار من يوم الجمعة الموافق مطلع مايو الجاري، مشيرة إلى أنه تم صرف المعاشات المحولة على البنوك اعتبارا من الأحد الماضي.

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وفيما يتعلق بالمعاشات الأقل من ألف جنيه وألفين جنيه وثلاثة آلاف جنيه، فقد انتهت هيئة البريد من صرفها، خلال الفترة الماضية، من خلال 4 آلاف و600 منفذ على مستوى الجمهورية، من بينهم 4 آلاف مكتب بريد و 600 مدرسة، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن قيمة المعاشات التي جرى صرفها للمستحقين من خلال مكاتب البريد، تبلغ 6.76 مليار جنيه بنهاية (يوليو – سبتمبر) الماضي.

معتز بدوي

صحفي مصري، شغلت مناصب تحريرية مختلفة في العديد من المواقع الإلكترونية المصرية والعربية، وأهتم بالصحافة الخدمية التي تساعد القارئ على الوصول إلى معلومة مفيدة.

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