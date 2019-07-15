اماكن تسجيل وشروط اختبار قدرات كليات التربية الرياضية لطلاب الثانوية العامة 2019

اختبار قدرات التربية الرياضية يتطلب اجتياز عدد من الإختبارات تتم على ثلاثة أيام متتالية داخل كليه التربيه الرياضيه التي تقدم لها الطالب من خلال الموقع الالكتروني لوزارة التعليم العالي ومكتب تنسيق القبول بالجامعات للحجز لأداء امتحان القدرات.

أولاً التسجيل:

من خلال الموقع الالكتروني يتم اختيار نصدر الشهادة التي حصل الطالب عليها اولاً ويكون الاختيار محدد المدارس الثانوية العامة نظام عام واحد حديث، سوف تظهر خانات يجب ملئها وهي رقم الجلوس والرقم القومي، ثم يقوم الطالب باختيار الكلية التي يريد عمل اختبار قدرات لها وبعد ذلك يتم طباعة الإيصال بة كافة البيانات الخاصة بموعد وتوقيت ومكان الاختبار.

ماذا بعد:

يذهب الطالب إلى مكان الاختبار في تمام الساعة الثامنة صباحاً ومعه إيصال التسجيل ومبلغ 400 جنيه يتم دفعها نظير اختبار القدرات وثلاث صور لرقم الجلوس وصورة الرقم القومي وعدد 6 صور شخصية مقاس 4×6 ويكون معة قلم وملابس رياضيه ومايوه لاختبار السباحة، وسعادة تفوق رياضى للحاصلين على بطولات رياضي

ماهي الاختبارات:

في اليوم الأول يكون تسجيل البيانات ودفع الرسوم وعمل كشف طبي مبدئي، واختبار قياس الطول لا يقل عن 165 سم، وقياس الوزن، وبعد اجتياز هذه المرحلة يكون الطالب مؤهلاً لاختبارات اليوم الثاني.

في اليوم الثاني يتم عمل كشف هيئه وقوام واختبار شخصية ومهارة يجيدها الطالب.

في اليوم الثالث اختبار عدو 100 متر والوثب من الثبات لأطول مسافة من خلال ثلاث محاولات يتم اعتماد أفضلها، و اختبار المرونة و اختبار رشاقة و اختبار شد عقله وقوة الذراعين.

وكانت قد بدأت الكليات التي تعتمد على اختبار القدرات للقبول بها يوم 6 يوليو 2019 ميلادية وينتهي في يوم 20 يوليو 2019 ميلادية.