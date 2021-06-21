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امتحانات الثانوية العامة وطريقة الإجابة على البابل شيت

بواسطة غادة هيكل
البابل شيت امتحانات الثانوية العامة وطريقة الإجابة على البابل شيت

امتحانات الثانوية العامة على الأبواب وقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد بدء الامتحانات النهائية للعام 2021 والتي تبدأ في العاشر من شهر يوليو، وتحرص الوزارة ووزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي على توضيح كافة الخطوات المرتبطة باختبارات الثانوية العامة النهائية حتى يطمئن الطلبة، وقد تم تحديد الإجابة على الاختبارات من خلال البابل شيت أو من خلال التابلت الذي تسلمه الطلبة، سو فنتعرف على طريقة الإجابة على البابل شيت.

1 امتحانات الثانوية العامة
2 طريقة الإجابة على البابل شيت

امتحانات الثانوية العامة

تبدأ الاختبارات النهائية لطلبة الثانوية العامة من يوم العاشر من شهر يوليو ويبدأ الطلبة اختباراتهم باللغة العربية التي تستمر لمدة ثلاث ساعات.

  • يتم وضع الامتحان بنظام التابلت وكذلك على البابل شيت.
  • يتمكن الطالب من الإجابة على البابل شيت حيث تأتي الإجابات عبارة عن اختيار من متعدد.
  • يقوم الطالب باختيار إجابة واحدة والتظليل على الدائرة الموضوعة بجانبها.
  • يتمكن الطالب من التظليل بأي من الأقلام ولكن يستحب استخدام القلم الرصاص حتى يتمكن من تغيير الإجابة.
  • يجب التحذير من تظليل أكثر من إجابة حتى لا تعتبر لاغية. يقوم الطالب بنقل الإجابات من البابل شيت على التابلت ويتم التصحيح التلقائي من التابلت.
البابل شيت
امتحانات الثانوية العامة وطريقة الإجابة على البابل شيت

طريقة الإجابة على البابل شيت

اهتمت وزارة التربية والتعليم بتوفير كافة الأدوات لمساعدة للطالب أثناء الامتحان ومنها البابل شيت الذي يتم استخدامه للإجابة على الاختبارات ثم نقل الإجابة على التالبت.

يتميز البابل شيت بأنه عامل أمان حتى لا يتم الشكوى من الأعطال الفنية الخاصة بالتابلت أو انقطاع الكهرباء، أو تعطل الشبكات وغيرها من المؤثرات على الأداء.

يتم اختيار الإجابات من متعدد  والتظليل عليها في البابل شيت ثم نقل الإجابة على التابلت وسوف يتم توفير الوقت اللازم لذلك.

غادة هيكل
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