امساكية شهر رمضان 2019-1440 في مصر والسعودية والعراق وموعد أول أيام رمضان

امساكية شهر رمضان 2019 هو ما بدأ جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يبحثون عنه خلال هذه الأيام، بالتزامن مع اقتراب بداية شهر رمضان المباراة، والمقرر أن يبدأ يوم الاثنين القادم الموافق السادس من مايو الحالي فلكياً، إلا أن لجان الرؤية الشرعية ستقوم بمتابعة هلال شهر شعبان مساء يوم الأحد من أجل التأكد من موعد بداية شهر رمضان المبارك.

وموعد أول أيام رمضان 2019 فلكياً في جمهورية مصر العربية السعودية سيكون يوم الاثنين القادم، إلا أن اللجان الشرعية المنتشرة في ربوع وانحاء الجمهورية ستقوم بمتابعة هلال شهر رمضان المبارك 1440، حيث أنه يتم الاعتماد على الرؤية الشرعية من أجل تحديد موعد بداية شهر رمضان، وهو ما تقوم عليه الدول العربية والإسلامية في كل العالم.

ففي المملكة العربية السعودية سيتم تحرى هلال شهر رمضان 1440 مساء يوم السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان 1440 بتوقيت أم القرى، وفي حال أن الهلال قد تمت رؤيته بالعين المجردة، فسيكون يوم الأحد الموافق الخامس من مايو 2019 هو أول أيام شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية.

امساكية شهر رمضان 2019

وامساكية رمضان هو لفظ يتم اطلاقه على الجدول الذي يتم من خلاله توضيح مواعيد الصوم والإفطار، مواقيت الصلاة في شهر رمضان المبارك، وجرت العادة بين الناس استخدام هذه الإمساكية لتحديد المواقيت داخل المدن المختلفة، والتي تسهل عليهم لحد كبير معرفة عدد ساعات الصوم، وموعد أذان الفجر والمغرب كل يوم، بالإضافة لمواعيد الصلاة طوال أيام الشهر الفضيل.

امساكية رمضان 2019 في مصر والدول العربية

ومن أجل التيسير على القارئ العربي، فقد قمنا لكم بتخصيص هذا الموضوع من أجل أن نقدم لكم امساكية شهر رمضان 2019-1440 في مختلف الدول العربية، وفي حال رغبتكم في وضع امساكية رمضان 1440 للمدينة أو الدولة الخاصة بكم يرجى منكم ترك تعليق به اسم المدينة والدولة وسنقوم بمشئية الله بإضافتها في أقرب فرصة، إلا أننا قمنا الآن بتقديم امساكية رمضان 2019 في بعض الدول مثل: مصر، والسعودية، والإمارات، والعراق، وليبيا، وإليكم صور امساكية رمضان 2019 بجودة عالية والتي يمكنكم الاحتفاظ بها على أجهزتكم المحمولة حيث أنكم قد تحتاجون إليها:

امساكية رمضان 2019 مصر ( القاهرة )

امساكية رمضان 1440 السعودية

وبالنسبة لامساكية شهر رمضان في المملكة العربية السعودية فقد قمنا باختيار مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة من أجل وضع امساكية رمضان 1440 في هذا المقال، خاصة وأن الكثير من المسلمين يذهبون لأداء مناسك العمرة في هذا الشهر الفضيل، ويقومون بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، حيث نجد أن الحرمين الشريفين ممتلأن عن أخرهم في شهر رمضان المبارك في جميع الصلوات، وبالتحديد في صلاة التراويح، حيث يتوافد الكثير من المصلين لأداء التروايح في جماعة في هذه البقع المباركة. امساكية شهر رمضان 2019 الإمارات ( دبي )

امساكية رمضان العراق ( بغداد ) امساكية رمضان 2019 ليبيا ( طرابلس ) بقى وأن نشير إلى أن شهر رمضان 1440 هجرياً، سيبدأ فلكياً بمشيئة الله تعالى في يوم الاثنين الموافق السادس من مايو من عام 2019 في الدول العربية، إلا أن اللجان الشرعية بالدول العربية ستقوم بتحري هلال شهر رمضان غروب شمس يوم الأحد الموافق الخامس من مايو الجاري، ليتم بعد ذلك تأكيد موعد بداية شهر رمضان 1440، وكل عام وأنتم بخير.

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