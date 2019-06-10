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انخفاض أسعار الذهب 7 جنيهات ورئيس الشعبة الذهب يكشف الأسباب (فيديو)

كتب أشرف ركن الدينفي آخر تحديث
انخفاض أسعار الذهب 7 جنيهات ورئيس الشعبة الذهب يكشف الأسباب (فيديو)
انخفاض أسعار الذهب 7 جنيهات سعر الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم

كشف أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم عن أسباب انخفاض أسعار الذهب بقيمة 7 جنيهات.

أسباب تراجع الذهب اليوم 7 جنيهات

وقال واصف شارحا الأسباب وراء تراجع أسعار الذهب اليوم 7 جنيهات في مكالمة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد الفضائية، وهي:

  1. الأوضاع السياسية تتحكم فى الأسعار العالمية للذهب، وهو ما ينطبق على إعلان دونالد ترامب الرئيس الأمريكى اعتزامه الدخول فى مفاوضات مع المسكيك والصين.
  2. إعلان البنك الفيدرالى الأمريكي نيته عدم تخفيض أسعار الفائدة فى الفترة الحالية.

وهما السببان الأساسيان وراء تراجع أسعار الذهب عالميا.

التحكم في سعر الذهب

وأضاف واصف عن أسباب التحكم في سعر الذهب: «تقييم مصر لقيمة الذهب مقابل الدولار يعد العامل المحلى الوحيد المتحكم فى أسعار الذهب»، معلقاً: «لا يوجد تاجر يستطيع التحكم فى أسعار الذهب».

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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