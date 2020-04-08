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انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة متفرقة … توقعات الطقس ودرجات الحرارة “الأربعاء والخميس والجمعة” في مصر

بواسطة dina badr
توقعات الطقس

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي توقعات الطقس ودرجات الحرارة على مدار أيام الأربعاء والخميس والجمعة القادمة، وذكرت الهيئة أن الطقس من المتوقع أن يكون لطيف إلى معتدل خلال ساعات النهار، بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل، وترتفع فرص سقوط الأمطار الخفيفة ونشاط الرياح على بعض المناطق المتفرقة.

حالة الطقس الأربعاء

توقعات الهيئة العامة للأرصاد أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل، والرياح معتدلة، وعلى الوجه البحري، سيسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل، مع تكون السحب المنخفضة المصاحبة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر، سيسوط طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا مع نشاط الرياح مسببة اضطرابات في الملاحة البحرية، وعلى جنوب الصعيد، سيسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا والرياح معتدلة.

توقعات درجات الحرارة

المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى
القاهرة الكبرى 23 13
الوجه البحري 23 13
السواحل الشمالية الغربية 20 14
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 21 14
جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 20
شمال الصعيد 26 15
جنوب الصعيد 32 24

حالة الطقس الخميس

توقعات الهيئة العامة للأرصاد أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل، والرياح معتدلة، وعلى الوجه البحري، سيسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل، مع تكون السحب المنخفضة المصاحبة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر، سيسوط طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا مع نشاط الرياح مسببة اضطرابات في الملاحة البحرية، وعلى جنوب الصعيد، سيسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا والرياح معتدلة.

توقعات درجات الحرارة

المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى
القاهرة الكبرى 22 13
الوجه البحري 22 13
السواحل الشمالية الغربية 19 13
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 20 14
جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 19
شمال الصعيد 25 16
جنوب الصعيد 31 23

حالة الطقس الجمعة

توقعات الهيئة العامة للأرصاد أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل، والرياح معتدلة، وعلى الوجه البحري، سيسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل، مع تكون السحب المنخفضة المصاحبة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر، سيسوط طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا مع نشاط الرياح مسببة اضطرابات في الملاحة البحرية، وعلى جنوب الصعيد، سيسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا والرياح معتدلة.

توقعات درجات الحرارة

المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى
القاهرة الكبرى 21 13
الوجه البحري 21 13
السواحل الشمالية الغربية 19 15
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 20 14
جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 19
شمال الصعيد 24 17
جنوب الصعيد 28 21

بيان الهيئة لطقس الأيام الثلاثة

بيان هيئة الأرصاد لل72 ساعة القادمة
بيان هيئة الأرصاد لل72 ساعة القادمة

dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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