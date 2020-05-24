انخفاض الحرارة ورياح وشبورة .. حالة الطقس الاثنين ثاني أيام عيد الفطر المبارك وبيان درجات الحرارة

حالة الطقس الاثنين ثاني أيام عيد الفطر المبارك وبيان درجات الحرارة سنقوم بإدراجه لكم في هذا التقرير، حيث قامت الهيئة العامة بالأرصاد الجوية في مصر بالإعلان عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة الاثنين الموافق 25 مايو 2020، موضحة أن البلاد ستشهد تراجع في درجات الحرارة بوجه عام بالمقارنة بطقس الأيام القليلة الماضية.

حالة الطقس الاثنين

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان حالة الطقس ودرجات الحرارة الذي نشرته عن طقس اليوم الاثنين 25 مايو 2020 “ثاني أيام عيد الفطر المبارك”، أن حالة الطقس الاثنين ستكون كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: من المتوقع أن يسود طقس لطيف خلال ساعات النهار، مائل للبرودة خلال ساعات الليل، مع تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر ونشاط الرياح.

السواحل الشمالية: ستشهد طقس لطيف خلال ساعات النهار، مائل للبرودة خلال ساعات الليل، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

شمال الصعيد: طقس معتدل خلال ساعات النهار، مائل للبرودة خلال ساعات الليل والرياح ستكون معتدلة تنشط أحيانًا.

جنوب الصعيد: طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، معتدل خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.

كما ستنشط الرياح على بعض المناطق، منها منطقة جنوب سيناء، حيث ستنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة، ومنطقتي خليج السويس والبحر الأحمر، حيث ستنشط الرياح مسببة اضطرابات في الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظة درجة الحرارة القاهرة 28 الإسكندرية 26 مطروح 23 سوهاج 31 قنا 32 أسوان 35