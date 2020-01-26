انخفاض درجات الحرارة..الأرصاد الجوية تٌعلن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من قبل الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات أن تسود أجواء مستقرة نسبياً على البلاد مع انخفاض درجة الحرارة حتى يوم الأربعاء المقبل، مع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية لا تكون مؤثرة على المنطقة، فيما يسود طقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً، كما تظهر الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر تزول بمرور الساعات وتختفي في الساعة التاسعة صباحاً.

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انخفاض درجات الحرارة

أفاد شاهين أن تظل انخفاض درجات الحرارة أنه أمراً طبيعياً في هذا الوقت من العام، موضحاً أن استقرار الأحوال الجوية يستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، وقد تحدث تقلبات مناخية خلال الأيام القادمة، كما نصح المواطنين بعدم التخلي عن ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتوخي الحذر للسائقين على الطرق من الشبورة المائية التي تحجب الرؤية الأمامية.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأيام المقبلة

صرحت الأرصاد أن حالة الطقس تظل مستقرة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 16:18 مئوية، بينما تكون الصغرى بين 6 و7 درجات مئوية وذلك على معظم محافظات مصر.

كما أوضح خبراء الأرصاد أن هناك فارق كبير بين ساعات النهار والليل تصل لـ10 درجات مئوية، ولهذا تسود أجواء شديدة البرودة في الليل تصل لحد الصقيع خاصة على المناطق الواسعة مثل الزراعية والصحراوية، وعلى جميع المواطنين متابعة النشرة الجوية يومياً لمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.