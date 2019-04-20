انطلاق فروع سوبر ماركت أهلا رمضان 2019 في مختلف المحافظات بتخفيضات تصل الى 20% على السلع الغذائية والياميش

حددت وزارة التموين أماكن معارض سوبر ماركت اهلا رمضان 2019 اعتبارا من اليوم، السبت، الموافق 20 ابريل حتى نهاية شهر رمضان الكريم وذلك لتقديم السلع الغذائية وياميش رمضان بتخفيضات وعروض تصل الى 20% مقارنة بأسعارها في السوق، حيث سيتم عرض معارض أهلا رمضان في القاهرة والجيزة والإسكندرية وجميع المحافظات لعرض السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وياميش رمضان والمعلبات عبر أكثر من 200 معرض هذا العام على مستوي الجمهورية مع امكانية شراء السلع مباشرة أو استبدالها بنقاط الخبز ببطاقة التموين وكل عام وأنتم بخير.

موعد افتتاح المعرض الرئيسي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات

في حين سيتم افتتاح أيضا المعرض الرئيسي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رسميا يوم الإثنين الموافق 23 ابريل على أن يفتتح أبوابه للجمهور في اليوم التالي 24 ابريل من الساعة ال 10 صباحا وحتي الساعة ال 9 مساءا يوميا، بمشاركة الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والمجمعات الإستهلاكية بجانب أيضا كبري شركات القطاع الخاص والموردين.

وحيث يكون ذلك أثناء الوقت الذي كلف فية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بزيادة طرح كميات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم في كافة فروع المجمعات الإستهلاكية استعدادا لشهر رمضان، وذلك أيضا مقارنة بمعدلات طرح السلع في الأيام العادية وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في ظل زيادة معدلات الإستهلاك خلال هذه الأيام كما وجه الوزير بتكثيف اطلاق السيارات المتنقلة خلال شهر رمضان.

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