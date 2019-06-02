انقسام علماء الفلك حول أول أيام عيد الفطر الغالبية تؤكد الأربعاء وفى مصر الثلاثاء

جدل كبير وانقسام بين علماء الفلك فى مختلف الدول العربية والإسلامية حول تحديد هلال عيد الفطر المبارك وتحديد أول أيام عيد الفطر للعام الحالي 2019 ميلادية 1440 هرجية، حيث ينقسم علماء الفلك ما بين يومي الأربعاء والثلاثاء حيث تؤكد غالبية الدول بأن أول أيام عيد الفطر هو يوم الأربعاء فى حين أنه فى مصر وبعض الدول الأخري يوم الثلاثاء.

فى المملكة العربية السعودية أكد مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير فى بيان رسمي بأن رؤية هلال شهر شوال أو هلال العيد يوم الاثنين 29 رمضان ستكون صعبة وتصل إلى المستحيلة وأن المعطيات الحسابية تؤكد بأن الاقتران المركزي سيكون فى تمام الساعة الواحدة ودقيقتين ظهراً، وأن الهلال سوف يغرب بعد الشمس بحوالي 4 دقائق وذلك فى تمام الساعة السادسة و49 دقيقة مساءً، وبذلك سيكون يوم الثلاثاء 3-6-2019 هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الأربعاء 5 يونيو هو أول أيام العيد وبداية شهر شوال.

وفى استراليا نشر مركز الفلك الدولي بيان مجلس الأئمة الفيدرالي حيث أعلن مفتي استراليا بأن عدة شهر رمضان 30 يوم وأن عيد الفطر سيوافق يوم الأربعاء 5 يونيو، وذلك لاستحالة رؤية هلال شهر شوال فى استراليا يوم الاثنين 3 يونيو، وكذلك أقر مركز الفلك الدولي فى مدينة أبو ظبي بأن رؤية الهلال غير ممكنة يوم الاثنين بجميع الوسائل فى قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا فى حين يمكن بصعوبة بالغة وباستخدام التليسكوب وفى حالة صفاء الجو يمكن رؤية الهلال فى الأجزاء الغربية من قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

أما الدول التى تري أن أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء فأن الجمعية الفلكية الجزائرية واستناداً لحسابات فلكية دقيقة ذكرت بأن أول أيام عيد الفطر سيوافق الثلاثاء 4 يونيو بالجزائر، كما ذكرت جمعية الشعري لعلم الفلك بأن يوم الأربعاء 5 يونيو سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك لاستحالة رؤية هلال شهر شوال يوم الاثنين 3 يونيو، وفى مصر أكد الدكتور محمد جاد القاضي رئيس معهد الفلك بأن أول أيام عيد الفطر سيوافق يوم الثلاثاء 4 يونيو فلكياً فى مصر وأن عدة رمضان هذا العام 29 يومياً فقط وأن صلاة العيد ستكون فى الخامسة و19 دقيقة بمدينة القاهرة.

ومنذ قليل صرح الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية فى مصر بأن دار الإفتاء المصرية هى التى سوف تستطلع هلال شهر شوال وذلك غداً الاثنين 3 يونيو من خلال اللجان الشرعية والعلمية فى مختلف محافظات الجمهورية، وأن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية هلال وقد حذر سيادته من الالتفاف وراء الأخبار التى تنشر موعد الرؤية وأن دار الأفتاء المصرية هى التى ستعلن عن رؤية الهلال وأن الدكتور شوقي علام سوف مفتي الديار المصرية سيقوم بإلقاء بيان رسمي بنتيجة الرؤية وتحديد أول أيام العيد لعام 1440 هجرية.