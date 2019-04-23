انقطاع المياه عن بنها غدا الأربعاء لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن قطع المياه عن مدينة بنها غدا الأربعاء 24 أبريل، وذلك بسبب أعمال الصيانة، وحددت الهيئة عدد ساعات الانقطاع وتوقيتها، مرفقة ببيانها أسباب الانقطاع، وطالبت المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة، كما أعلنت الهيئة عن رقم للخط الساخن يمكن للمواطنين الاتصال به في حال الاحتياج إلى سيارات المياه الصالحة للشرب.

تفاصيل وموعد انقطاع المياه

وقد ذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أن المياه ستنقطع عن مدينة بنها غدا الأربعاء 24 أبريل لمدة 8 ساعات، وذلك اعتبار من الساعة التاسعة مساء، وحتي الساعة الخامسة فجراً، وقالت الشركة أن انقطاع المياه سيكون بسبب أعمال الغسيل الدوري للشبكات بالكلور.

الخط الساخن لطلب سيارات المياه

وقد أهابت الشركة بالمواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مضيفة أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب، وأنها ستتواجد بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه.

وحددت الشركة رقما للخط الساخن، حيث ذكرت أنه فى حالة الاحتياج لسيارات المياه، فإنه يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي .

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