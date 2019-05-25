“حوادث اليوم”.. انهيار منزل من طابقين بأسيوط ومقتل 3 وإصابة 5 فى مشاجرة عائلتين بأسوان

شهد اليوم السبت 25 مايو عدد من الحوادث المتفرقة فى بعض المحافظات الجمهورية، حيث شهدة محافظة أسيوط انهيار منزل مكون من طابقين بأسيوط، كما نشبت مشاجرة بين عائلتين فى محافظة أسوان أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، حيث انهار منزل مكون من طابقين بقرية أم القصور بمركز أسيوط وبدون وقوع خسائر فى الأرواح، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث وفرضت طوقاً أمنيا حول المنزل حفاظاً على أرواح المارة ولسرعة رفع الأنقاض وتوجهت الإدارة الهندسية بالمحافظة لمعاينة المنزل.

وتبين من المعاينة المبدئية التى قامت بها الإدارة الهندسية بأن المنزل ملك للمواطن “أحمد. ع. ر” من قرية أم القصور التابعة لمركز أسيوط، والمنزل قديم ومتهالك ومبني منذ فترة طويلة ومسقوف بالأخشاب، وليس المسلح، وأنه لا توجد خسار فى الأرواح، وتم تحرير المحضر لعمل اللازم.

فى الوقت الذى شهدت فيه محافظة أسوان مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى مشاجرة وقعت بين عائلتين بالأسلحة النارية والشوم بقرية “سبعة بحري” بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، حيث تلقى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسوان بلاغ يفيد مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 فى مشاجرة وقعت بين عائلة السلامية، وعائلة الحجازية.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع المشاجرة وتبين مقتل كل من عبد القوي على البالغ من العمر 25 سنة من عائلة السلامية، وكل من على ربيع، وأحمد السعدي من عائلة الحجازية فى مشاجرة وقعت بين العائلين بقرية “سبعة بحري” وتم فرض طوق أمني على القرية ونقل الجثث للمشرحة والمصابين إلى المستشفى، وتبين من التحريات بأن المشاجرة وقعت بين العائلتين بسبب خلافات قديمة، وقد تجددت اليوم بين العائلتين، وتم تحرير محضر وعرضه على النيابة لإجراء التحقيقات اللازمة.