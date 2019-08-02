اول عقد قران بالمأذون الالكتروني في مصر بالصور

شهدت إحدى المنتجعات السياحية بمحافظة بورسعيد، اليوم ،حالة “زواج إلكتروني”هي الاولة من نوعها من خلال تطبيق الأحوال الشخصية ا “المأذون الإلكتروني”،التي اطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور الساده الممثلين عن الوزارة ومكتب النائب العام ونيابات الأسرة في محافظة بورسعيد.

وقام الشيخ محمد أنور، المأذون التابع ل مدينة بورفؤاد، بإدخال البيانات للعروسين محمد مهدي أحمد الغرباوي، ومنة الله محمد منصور خليفة، على التطبيق الجديدللأحوال الشخصية من الكمبيوتر المحمول ، بدلًا من القسيمه المكتوبة يدويًا، على أن يستلمها العروسان موثقة من الاحول الشخصيه صباح السبت المقبل، نظرًا لأن غداً يوم الجمعة “عطلة “، وذلك وسط فرحة كبيره من الحضور وإطلاق “الزغاريد” من الفتيات واهل العروسان

التوقيع والبصمات الكترونيا

وقام العروسان بالتوقّع على عقد الزواج إلكترونيًا، كما تم التقاط صورة العروسين اثناء الزفاف التي سيتم وضعها بالقسيمة، ببدلة وفستان الفرح، داخل لقاعة العرس، بالإضافة إلى الحصول على بصمات الأصابع إلكترونيًا.

وكان السيد خالد العطار، نائب وزير الاتصالات ، قد صرح صباح اليوم، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد اثناء تفقد وافتتاح عدد من المراكز ، عن إطلاق تطبيق للزواج الإلكتروني ببورسعيد ، مشيرًا إلى أن التطبيق سيكون للأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغيره حيث يقوم المأذون بتدوين بيانات العروسين من خلال “االكمبيوتر المحمول ” أو جهار “التابلت” إلى التطبيق وقت عقد القران، بدلًا من عقد الزواج المكتوبة ورقيًا.

وأكد المأذون علي استخراج القسيمة ا للعروسين فور عقد الزواج، بحيث يمكن للزوجين استخدامها في نفس الوقت، ويمكن توثيقها في اليوم الذي يلي الزواج

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