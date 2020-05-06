بأسعار مخفضة تصل إلى 25% .. منافذ وزارة الزراعة تزيد المعروض من الخضروات

قد يستغل بعض أصحاب النفوس الضعيفة مرور البلاد بأزمة كورونا، وانتشار الفيروس في كافة المحافظات، وتسول له نفسه المريضة التلاعب بقوت الشعب، لذا فإن الحكومة وبواسطة الجهات الرقابية التابعة لها، تقوم بتكثيف حملات التفتيش على الأسواق المختلفة، لضبط التجار الجشعين الذين يتلاعبون في جودة المنتجات أو الأسعار، وتطبيق القانون عليهم بحسم ودون تهاون .

وزارة الزراعة تضاعف المعروض من السلع الغذائية الخضر واللحوم

أعلنت وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة العامة للزراعات المحمية، أنها سوف تضاعف الكميات المعروضة من السلع الغذائية والبقوليات والخضروات واللحوم والدواجن، من خلال منافذها الثابتة والمتحركة، مشيرة إلا أن الاسعار سوف تكون مخفضة وفي متناول الجميع، وذلك لرفع العبء عن المواطنين، ويمكن الحصول عليها من منافذ الزراعات المحمية الثابتة والمتحركة خلال شهر رمضان الفضيل .

أسعار مخفضة على جميع المعروضات تصل إلى 25%

كشف المهندس أحمد فتحى، مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، خلال تصريحات صحفية، عن زيادة المعروضات من السلع واللحوم والدواجن والخضروات تصل إلى 100 سلعة تقريبًا، موضحًا أن زيادة المعروض تشمل أنواع اللحوم “بلدي – سوداني – مجمد”، والدواجن بأنواعها “البط، الفراخ – والكبد – والحمام – والسمان”، وكذلك الأسماك والسلع الغذائية الأخرى، بتخفيضات تتراوح بين 20 إلى 25% .

أصناف متنوعة وبجودة عالية بمنافذ الزراعات المحمية

واضاف فتحي، أن المنافذ سوف تطرح جميع أنواع الخضروات، والزيتوت، والسمن، والفول البلدى، والعدس، والمربات وعسل النحل، بأسعار تنافسية وبأعلى جودة، بمناسبة شهر رمضان، للحفاظ على توازن الأسعار في السوق ومساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية، كما أنها سوف تتوسع في فتح العديد من المنافذ بالمناطق والأحياء الجديدة.