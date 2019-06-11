“بأغلبية ثلثي الأعضاء”.. مجلس النواب يوافق رسمياً على زيادة المعاشات بنسبة 15%من أول يوليو

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال منذ قليل اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد ادني 150 جنيهاً للزيادة، والموافقة على أن يكون الحد الأدني للمعاش 900 جنيه، وقد جاءت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بأغلبية موافقة ثلثي الأعضاء فى الجلسة العامة المنعقدة الآن بالمجلس.

وقد جاءت الموافقة على مشروع القانون وقوفاً وبحضور ثلثي الأعضاء وتبلغ تكلفة الزيادة فى المعاشات سنويا حوالى 28.1 مليار جنيه، ويصل عدد المستفيدين من زيادة المعاشات 15% ما يقرب من 9.8 مليون مستفيد، وتبلغ نسبة المستفيدين من زيادة الحد الأدني للمعاشات إلى 900 جنيه شهرياً حوالى مليون و514 ألف مستفيد بنسبة 20% من عدد الملفات.

وينص مشروع قانون زيادة المعاشات على ما يلي:

المادة الأولي من مشروع القانون تنص على: أن تُزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.

المادة الثانية من مشروع القانون تنص على: أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيهاً شاملة كافة الزيادات والإعانات.

المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على: أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.

المادة الرابعة من مشروع القانون تنص على: أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/2019

بعض الأحكام التى تسري على الزيادة فى المعاشات