اسعار البنزين الجديدة |بالأرقام.. الأسعار الجديدة لخدمات كريم بعد ارتفاع سعر البنزين 2019

رفعت شركة كريم لخدمات النقل الذكى، أسعار خدماتها عقب زيادة أسعار البنزين الجديدة 2019 صباح اليوم الجمعة؛ حيث نوهت الشركة عملائها بذلك منذ قليل، وذلك من خلال إرسال رسائل نصية تعلن فيها زيادة أسعار الرحلات بعد إقرار ارتفاع اسعار البنزين الجديدة 2019.

وأوضحت الشركة فى رسالتها للعملاء، أن السعر الأساسى لإستخدام خدمة GO بعد زيادة أسعار البنزين الجديدة 2019 أصبح بـ 7.7 جنيه لفتح العداد، أما عن تكلفة الكيلو فزادت بحو 2.8، فيما أصبحت تكلفة الانتظار تحسب على أساس 77 قرشًا، بينما تصل تكلفة الحد الأدنى 10 جنيهات.

وفيما يلى تفصيلا بكافة الأسعار الجديدة لخدمات كريم بعد زيادة أسعار البنزين الجديدة 2019:

واختلفت أسعار كريم من خدمة لأخرى، بجانب اختلاف أسعار هذه الخدمات فى المحافظات؛ ففى تعريفة Go جاءت تعريفتها بعد زيادة أسعار البنزين الجديدة 2019 كالتالى:

القاهرة

سعر بدء الرحلة بـ 7.7 جنيه.

سعر الكيلو متر 2.8 جنيه.

سعر دقيقة الانتظار 77 قرشًا، السعر الأدنى 10 جنيهات.

الإسكندرية

سعر بداية الرحلة 6.94 جنيه.

سعر الكيلو متر 3.01 جنيه.

سعر دقيقة الانتظار 68 قرشا، والسعر الأدنى 10 جنيهات.

الإسماعيلية والسويس وبورسعيد

سعر بداية الرحلة 3.57 جنيه.

سعر الكيلو متر 3.32 جنيه.

سعر دقيقة الانتظار 65 قرشا، والسعر الأدنى 12 جنيها.

الغردقة

سعر بداية الرحلة 7.14 جنيه.

سعر الكيلو متر 2.65 جنيه .

سعر دقيقة الانتظار قرشًا 65، السعر الأدنى 12 جنيها.

دمياط

سعر بداية الرحلة 7.15 جنيه.

سعر الكيلو متر 2.7 جنيه.

سعر دقيقة الانتظار 62 قرشًا، السعر الأدنى 10 جنيهات.

طنطا

سعر بداية الرحلة 4.59 جنيه.

سعر الكيلو متر 3.06 جنيه.

سعر دقيقة الانتظار 58 قرشًا، السعر الأدنى 11.25 جنيه.

الزقازيق

سعر بداية الرحلة 3.82 جنيه.

سعر الكيلو متر 3.55 جنيه.

سعر دقيقة الانتظار 64 قرشًا، السعر الأدنى 11.5 جنيه.

المنصورة

سعر بداية الرحلة 5.05 جنيه.

سعر الكيلو متر 3.28 جنيه.

سعر دقيقة الانتظار و58 قرشًا، والسعر الأدنى 10 جنيهات.

بنها

سعر بداية الرحلة 7.45 جنيه.

سعر الكيلو متر 3.55 جنيه.

سعر دقيقة الانتظار 62 قرشًا ، السعر الأدنى 12 جنيها.

دمنهور

سعر بداية الرحلة 6.12 جنيه.

سعر الكيلو متر 2.04 جنيه.

سعر دقيقة الانتظار 44 قرشًا ، السعر الأدنى 11 جنيها.

أسعار خدمة كريم تاكسى بعد زيادة أسعار البنزين الجديدة 2019:

القاهرة

سعر بداية الرحلة 6.06 جنيه.

سعر الكيلو متر 2.53 جنيه.

سعر دقيقة الانتظار 5 قروش، السعر الأدنى 6 جنيهات.

السويس والإسماعيلية

سعر بداية الرحلة 3.57 جنيه.

سعر الكيلو متر 3.32 جنيه.

سعر دقيقة الانتظار 6 قروش، السعر الأدنى 12 جنيها.

بورسعيد

سعر بداية الرحلة 3.06 جنيه.

سعر الكيلو متر 3.01 جنيه.

سعر دقيقة الانتظار 6 قروش ، السعر الأدنى 11.25 جنيه.

أسعار خدمة كريم سكوتر بعد زيادة أسعار البنزين الجديدة 2019

القاهرة

سعر بداية الرحلة 4.08 جنيه.

سعر الكيلو متر 1.84 جنيه.

سعر دقيقة الانتظار 31 قرشًا، السعر الأدنى 6 جنيهات.

الإسكندرية

سعر بداية الرحلة 4.08 جنيه.

وسعر الكيلو متر 1.98جنيه.

سعر دقيقة الانتظار 31 قرشًا، السعر الأدنى 6 جنيهات.

طنطا

سعر بداية الرحلة 2.02 جنيه.

سعر دقيقة الانتظار 29 قرشًا، السعر الأدنى 6 جنيهات.

أسعار خدمة كريم GO+ بعد زيادة أسعار البنزين الجديدة 2019

القاهرة

سعر بداية الرحلة 13 جنيه.

سعر الكيلو متر 4 جنيه.

سعر دقيقة الانتظار1.17 جنيه، السعر الأدنى 20 جنيها.

الإسكندرية

سعر بداية الرحلة 8.29 جنيه.

سعر الكيلو متر3.51 جنيه .

سعر دقيقة الانتظار 81 قرشًا، السعر الأدنى 12.5 جنيه.

أسعار خدمات كريم بعد زيادة أسعار البنزين الجديدة 2019

ورفعت الحكومة اليوم، أسعار المواد البترولية، حيث ارتفع سعر البنزين 95 ارتفع لـ 9 جنيهات بدلا من 7.75 جنيه بنسبة 16.1 %، فيما زاد سعر البنزين 92 لـ 8 جنيهات للتر بدلا من 6.75 جنيه بنسبة نحو 18.5 %، وارتفع البنزين 80 لـ 6.75 جنيه بدلا من5.50 جنيه بنسبة 22.7 %، فيما زاد سعر السولار لـ 6.75 جنيه للتر الواحد بدلًا من 5.50 جنيه.