Take a fresh look at your lifestyle.


بالأرقام.. قيمة عقود نجوم الزمالك بعد التجديد

بواسطة Dweny Foly

حالة من القلق يعيشها جمهور القلعة البيضاء منذ خسارة لقب بطولة دوري أمم أفريقيا أمام الأهلي في نهائي البطولة وما تبعتها من أحداث مثل عزل رئيس النادي السابق مرتضي منصور والمجلس بالكامل وتعيين مجلس جديد برئاسة المستشار أحمد البكري الذي وفاته المنية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وما زاد من تخوف الجمهوررحيل نجوم الفريق في هذه المرحلة الانتقالية خاصة بعد الكشف عن أزمة مالية وعدم القدرة علي سداد دفعات العقود الخاصة بهم.

وخلال الفترة الأخيرة تداولت الأنباء بكثرة عن رحيل نجوم الزمالك لعل أبرزهم يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وكذلك نجم الفريق مصطفي محمد والنجم فرجاني ساسي وبن شرقي ومن قبلهم الونش الذي زاد من قلق الجمهور علي مستقبل الفريق خاصة مع بداية الموسم الجديد وتطلعات الفوز بالدوري والكأس والمشاركة في البطولة الأفريقية وتكرار مشوار الموسم الماضي ولكن بتحقيق البطولة.

1 التجديد لشيكابالا وأحمد فتوح
2 وضع اللمسات الأخيرة علي عقود جنش وأوباما
3 مصير معلق لفرجاني ساسي

التجديد لشيكابالا وأحمد فتوح

ونجحت إدارة الكرة بالنادي بالأمس في التجديد لنجمي الفريق محمود عبد الرزاق شيكابالا صاحب الأداء المتميز في الفترة الأخيرة وصاحب هدف لقاء الأهلي في نهائي بطولة أفريقيا ومعشوق جمهور الأبيض لمدة موسمين، وأحمد فتوح لاعب الفريق الإعادة من الإعارة الموسم الحالي واستطاع أن يخطف قلوب الجماهير بهدف رائع المباراة الماضية أمام سموحة، حيث وقعا اللاعبان علي عقود تجديد مع الفريق أمس الأربعاء في حضور أعضاء لجنة الكرة.

وبموجب عقد التجديد أمس، يحصل نجم الفريق محمود شيكابالا علي 10 مليون جنيه في الموسم الأول وتزيد 100 ألف جنيه في الموسم الثاني، ويحصل فتوح الذي تعاقد مع الزمالك لمدة 4 مواسم علي 7 مليون جنيه في الموسم الواحد تزيد بقيمة 100 ألف جنيه في كل موسم.

شيكابالا
شيكابالا

وضع اللمسات الأخيرة علي عقود جنش وأوباما

ووضعت لجنة الكرة بالزمالك اللمسات الأخيرة علي التجديد لنجمي الفريق يوسف أوباما والحارس محمود جنش، حيث أتفقت مع نجمي الفريق بكافة البنود الخاصة بالعقود الجديدة، حيث طالب الحارس محمود جنش الحصول علي 16 مليون جنيه في الموسم الواحد مثل زميله محمد عود حارس مرمي الفريق والمساواة معه، ولكن إدارة الزمالك رفضت هذا المبلغ وعرضت عليه 10 مليون جنيه في الموسم الواحد وهو الذي كان عقبة في وجه التوقيع، ولكن تم تقريب وجهات النظر والوصول إلي اتفاق بين الطرفين حيث يحصل الحارس علي مميزات إضافية أخري بجانب العقد الجديد.

أمام فيما يخص يوسف أوباما وبعد تداول أنباء عن رحيله إلي الأهلي وبعد أيام من الشد والجذب، وافق اللاعب علي الحصول علي 12 مليون جنيه في الموسم الواحد بعدما كان يطالب بمساواته مع طارق حامد كابتن الزمالك والحوصل علي علي 15 مليون جنيه الأمر الذي رفضته الإدارة وطالبته الموافقة علي الرقم الجديد وهو 12 مليون جنيه في الموسم مع تعويضه خلال مدة التعاقد بمميزات أخري مثل المكافات والإعلانات.

مصير معلق لفرجاني ساسي

وبعد أن نجحت إدارة النادي الزمالك في التجديد لنجوم الفريق شيكابالا وأحمد فتوح أمس الأربعاء، ومن المنتظر أن تعلن اليوم الخميس التجديد لنجمي الفريق أوباما وجنش، لكنها لم توفق حتي الآن في إقناع نجم خط وسط الفريق فرجاني ساسي النجم التونسي للتجديد للقلعة البيضاء، ويطل مصيره معلقا خاصة وأن يتمسك بالرحيل عن الفريق ويرفض التوقيع علي عقود التجديد مع الزمالك رغم حصوله أمس الأربعاء علي 530 الف يورو قيمة متأخراته عن المواسم الماضية، يأتي ذلك بالتزامن مع ترديد أنباء عن تلقي نجم المنتخب التونسي عرضا من نادي الدحيل القطري بمبلغ عالي للمشاركة في كأس العالم للأندية والتي يشارك فيها الأهلي والتي تنتطلق في فبراير المقبل.

Dweny Foly
قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

المالية تزف بشري للمعلمين ومعاونيهم بشأن زيادة المرتبات

أخبار مصر

قرار عاجل من الحكومة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للمدارس والجامعات

أخبار مصر

التموين: هذه الفئات ممنوعة من إضافة مواليد جدد على البطاقات

أخبار مصر

خطوات تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر للخدمات التموينية

أخبار مصر

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

أخبار مصر

قائمة الإجازات والعطلات الرسمية في السنة الجديدة 2021

أخبار مصر

الحكومة توضح حقيقة إيقاف المرتب في حالة الإجازات المرضية

أخبار مصر

7 علامات تخبرك أنك مصاب بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

أخبار مصر

شبورة وليل شديد البرودة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

أخبار مصر

تراجع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 819 جنيها


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.