بالأرقام.. قيمة عقود نجوم الزمالك بعد التجديد

حالة من القلق يعيشها جمهور القلعة البيضاء منذ خسارة لقب بطولة دوري أمم أفريقيا أمام الأهلي في نهائي البطولة وما تبعتها من أحداث مثل عزل رئيس النادي السابق مرتضي منصور والمجلس بالكامل وتعيين مجلس جديد برئاسة المستشار أحمد البكري الذي وفاته المنية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وما زاد من تخوف الجمهوررحيل نجوم الفريق في هذه المرحلة الانتقالية خاصة بعد الكشف عن أزمة مالية وعدم القدرة علي سداد دفعات العقود الخاصة بهم.

وخلال الفترة الأخيرة تداولت الأنباء بكثرة عن رحيل نجوم الزمالك لعل أبرزهم يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وكذلك نجم الفريق مصطفي محمد والنجم فرجاني ساسي وبن شرقي ومن قبلهم الونش الذي زاد من قلق الجمهور علي مستقبل الفريق خاصة مع بداية الموسم الجديد وتطلعات الفوز بالدوري والكأس والمشاركة في البطولة الأفريقية وتكرار مشوار الموسم الماضي ولكن بتحقيق البطولة.

التجديد لشيكابالا وأحمد فتوح

ونجحت إدارة الكرة بالنادي بالأمس في التجديد لنجمي الفريق محمود عبد الرزاق شيكابالا صاحب الأداء المتميز في الفترة الأخيرة وصاحب هدف لقاء الأهلي في نهائي بطولة أفريقيا ومعشوق جمهور الأبيض لمدة موسمين، وأحمد فتوح لاعب الفريق الإعادة من الإعارة الموسم الحالي واستطاع أن يخطف قلوب الجماهير بهدف رائع المباراة الماضية أمام سموحة، حيث وقعا اللاعبان علي عقود تجديد مع الفريق أمس الأربعاء في حضور أعضاء لجنة الكرة.

وبموجب عقد التجديد أمس، يحصل نجم الفريق محمود شيكابالا علي 10 مليون جنيه في الموسم الأول وتزيد 100 ألف جنيه في الموسم الثاني، ويحصل فتوح الذي تعاقد مع الزمالك لمدة 4 مواسم علي 7 مليون جنيه في الموسم الواحد تزيد بقيمة 100 ألف جنيه في كل موسم.

وضع اللمسات الأخيرة علي عقود جنش وأوباما

ووضعت لجنة الكرة بالزمالك اللمسات الأخيرة علي التجديد لنجمي الفريق يوسف أوباما والحارس محمود جنش، حيث أتفقت مع نجمي الفريق بكافة البنود الخاصة بالعقود الجديدة، حيث طالب الحارس محمود جنش الحصول علي 16 مليون جنيه في الموسم الواحد مثل زميله محمد عود حارس مرمي الفريق والمساواة معه، ولكن إدارة الزمالك رفضت هذا المبلغ وعرضت عليه 10 مليون جنيه في الموسم الواحد وهو الذي كان عقبة في وجه التوقيع، ولكن تم تقريب وجهات النظر والوصول إلي اتفاق بين الطرفين حيث يحصل الحارس علي مميزات إضافية أخري بجانب العقد الجديد.

أمام فيما يخص يوسف أوباما وبعد تداول أنباء عن رحيله إلي الأهلي وبعد أيام من الشد والجذب، وافق اللاعب علي الحصول علي 12 مليون جنيه في الموسم الواحد بعدما كان يطالب بمساواته مع طارق حامد كابتن الزمالك والحوصل علي علي 15 مليون جنيه الأمر الذي رفضته الإدارة وطالبته الموافقة علي الرقم الجديد وهو 12 مليون جنيه في الموسم مع تعويضه خلال مدة التعاقد بمميزات أخري مثل المكافات والإعلانات.

مصير معلق لفرجاني ساسي

وبعد أن نجحت إدارة النادي الزمالك في التجديد لنجوم الفريق شيكابالا وأحمد فتوح أمس الأربعاء، ومن المنتظر أن تعلن اليوم الخميس التجديد لنجمي الفريق أوباما وجنش، لكنها لم توفق حتي الآن في إقناع نجم خط وسط الفريق فرجاني ساسي النجم التونسي للتجديد للقلعة البيضاء، ويطل مصيره معلقا خاصة وأن يتمسك بالرحيل عن الفريق ويرفض التوقيع علي عقود التجديد مع الزمالك رغم حصوله أمس الأربعاء علي 530 الف يورو قيمة متأخراته عن المواسم الماضية، يأتي ذلك بالتزامن مع ترديد أنباء عن تلقي نجم المنتخب التونسي عرضا من نادي الدحيل القطري بمبلغ عالي للمشاركة في كأس العالم للأندية والتي يشارك فيها الأهلي والتي تنتطلق في فبراير المقبل.