بالأسبقية.. بدء الحجز بالمرحلة الجديدة من شقق سكن مصر الأحد المقبل (شروط وأسعار ونظم السداد)

في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل توفير الوحدات السكنية التي تلبي رغبات كافة شرائح المواطنين في امتلاك السكن الخاص بهم، ستبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراءات حجز المرحلة الجديدة من شقق “سكن مصر”، يوم الأحد المقبل الموافق 10 مايو.

عدد شقق سكن مصر بالمرحلة الجديدة وأماكنها وأسعارها

ويصل عدد شقق “سكن مصر” في المرحلة الجديدة إلى نحو “2662” وحدة سكنية بالدورين الأرضي والأخير، وذلك بثمانية مدن وهي كالتالي:

المدينة سعر الوحدة مساحة الوحدة 6 أكتوبر الجديدة 676 ألف جنيه

733 ألف جنيه 106 مترًا

115 مترًا القاهرة الجديدة 811 ألف جنيه

880 ألف جنيه 106 أمتار 115 مترًا العبور 698 ألف جنيه 115 مترًا بدر 572 ألف جنيه 115 مترا المنصورة 790 ألف جنيه 115 مترا المنيا الجديدة 360 ألف جنيه 106 أمتار غرب أسيوط غرب قنا 106 أمتار 115 مترًا 368 ألف جنيه 395 ألف جنيه

شروط الحجز بشقق سكن مصر

وبالنسبة لطريقة الحجز في شقق “سكن مصر”، فإنه يتم تسديد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، إضافة إلى 500 جنيه خاصة بالمصروفات الإدارية في فروع بنك التعمير والإسكان، ثم التقديم عبر الموقع الإلكتروني (www.hbd–reservation.com) من خلال إيصال السداد، كما يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني “online”.

نظم السداد في شقق سكن مصر

أما عن أنظمة السداد للشقق بالمرحلة الجديدة من شقق سكن مصر، فقد جاءت على النحو التالي: