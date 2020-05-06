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بالأسبقية.. بدء الحجز بالمرحلة الجديدة من شقق سكن مصر الأحد المقبل (شروط وأسعار ونظم السداد)

بواسطة أمين إبراهيم

في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل توفير الوحدات السكنية التي تلبي رغبات كافة شرائح المواطنين في امتلاك السكن الخاص بهم، ستبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراءات حجز المرحلة الجديدة من شقق “سكن مصر”، يوم الأحد المقبل الموافق 10 مايو.

عدد شقق سكن مصر بالمرحلة الجديدة وأماكنها وأسعارها

ويصل عدد شقق “سكن مصر” في المرحلة الجديدة إلى نحو “2662” وحدة سكنية بالدورين الأرضي والأخير، وذلك بثمانية مدن وهي كالتالي:

المدينة سعر الوحدة مساحة الوحدة
6 أكتوبر الجديدة 676 ألف جنيه
733 ألف جنيه		 106 مترًا
115 مترًا
القاهرة الجديدة 811 ألف جنيه
880 ألف جنيه		 106 أمتار

115 مترًا
العبور 698 ألف جنيه 115 مترًا
بدر 572 ألف جنيه 115 مترا
المنصورة 790 ألف جنيه 115 مترا
المنيا الجديدة 360 ألف جنيه 106 أمتار
غرب أسيوط

غرب قنا

 106 أمتار

115 مترًا

 368 ألف جنيه

395 ألف جنيه

شروط الحجز بشقق سكن مصر

وبالنسبة لطريقة الحجز في شقق “سكن مصر”، فإنه يتم تسديد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، إضافة إلى 500 جنيه خاصة بالمصروفات الإدارية في فروع بنك التعمير والإسكان، ثم التقديم عبر الموقع الإلكتروني (www.hbd–reservation.com) من خلال إيصال السداد، كما يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني “online”.

نظم السداد في شقق سكن مصر

أما عن أنظمة السداد للشقق بالمرحلة الجديدة من شقق سكن مصر، فقد جاءت على النحو التالي:

  • يجب سداد 50 ألف جنيه كمقدم حجز، وفي حالة حجز الوحدة يستكمل سداد جدية الحجز لـ10% من الإجمالي الكلي لثمن الوحدة، إضافة إلى نسبة 1.5% مصاريف إدارية ومجلس أمناء، وذلك خلال شهرين من انتهاء الحجز.
  • يتم تسديد دفعات ربع سنوية بقيمة 10 آلاف جنيه، وذلك لحين استلام الوحدة، ويتم سداد القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز الإلكتروني.
  • يتم تسديد 15% من قيمة الوحدة عند الاستلام، وباقي قيمتها تسدد على أقساط ربع سنوية لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد، أو 5 أو 7 سنوات ولكن بفائدة.
  • يتم خصم 8% من القيمة الإجمالية للوحدة في حال تم تسديد باقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ الحجز.​

أمين إبراهيم

عضو بنقابة الصحفيين المصرية، عملت بالعديد من المؤسسات الصحفية في مقدمتها التحرير الإخباري وويكيلكس البرلمان وأخبار اليوم، وأهتم بتوفير المعلومات بشكل أكثر ليونة لتصل إلى القراء بطريقة مبسطة.

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