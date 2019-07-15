بالاسم ورقم الجلوس .. احصل على نتيجة الثانوية الازهرية 2019

اعتمد السيد الأستاذ الدكتور “احمد الطيب” شيخ الأزهر مساء امس نتيجة الثانوية الأزهرية “الصف الثالث الثانوي”الأزهري 2019-2020، وقد قام الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف بإعلان النتيجة في مؤتمر صحفي أقيم امس بمقر مشيخة الأزهر الشريف .

وقد قام الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف بتهنئة أوائل طلبة الثانوية الأزهرية وقد اعلن نسب النجاح من خلال المؤتمر الصحفي وقد جاءت على النحو التالي:

وقد بلغت نسبة النجاح بالقسم الأدبي 41.78% بينما بلغت نسبة النجاح للقسم العلمي 67.98% وقد بلغت نسبة النجاح للشعبة الإسلامية 93.55%، وقد بلغت نسبة النجاح في معاهد غزة 81.6%.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية2019:

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية “الصف الثالث الثانوي” عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، ويمكنك عزيزي الطالب الحصول على النتيجة باتباع الخطوات التالية.

الدخول إلي موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

اختيار نتائج الامتحانات

ثم اختيار نتائج الثانوية العامة ثم كتابة رقم جلوس الطالب وسوف تظهر نتيجة الطالب بالاسم على الفور.

وقد صرح الشيخ صالح عثمان انهم سوف يقوموا بكامل جهدهم للتسهيل على الطالب للحصول على النتيجة حيث سوف يقوم المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر بالتنسيق مع المواقع الإلكترونية لطرح النتيجة بالمواقع الخاصة على الأنترنت، ويمكن الحصول على النتيجة من خلال موقع