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بالتبين : الشرطة تقبض على زوجين قاما بتحويل منزلهما إلى وكر لممارسة الأعمال المنافية للآداب

بواسطة محمد عبد الرازق

لم يراعيا حرمة الشهر الكريم , وقاما بتحويل منزلهما الى وكر لاستقبال الراغبين في المتعة الحرام في نهار رمضان , ولكن الشرطة كانت لهم بالمرصاد والقت القبض عليهم وتحويلهم الى النيابة.

تبدأ الواقعة بتلقي قسم شرطة التبين بلاغاً من أحد سكان قرية تابعة للقسم , يشكو فيها من أحد المنازل بالقرية , بأنه يستقبل اشخاص مشكوك فيهم ومشبوهين يتم تسكينهم في ذلك المنزل من خارج القرية , وهو ما اثار ريبة اهل القرية وتضايقهم من ذلك , خصوصاً أن هذه الافعال والتصرفات تتننافى مع اخلاق القرية . .

بدأت المباحث في إجراء التحريات وتأكدت من صحة البلاغ , وتم استصدار إذن من النيابة , حيث تحركت قوة من القسم بقيادة رئيس المباحث , حيث تم القاء القبض على تشكيلا مكون من رجل وزوجته وسيدتان، شكلوا شبكة لممارسلة الرذيلة بمنزله وهم “أ.ع.ح”، 46 عاما، والذي يؤجر المسكن لراغبي المتعة الحرام، وزوجته “س.ص.ر”، 35 عاما، “، و”أ.ح.ع”، 34 عاما، ربة منزل، و”ر.م.أ” وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، وبالكشف على المتهمات تبين أن إحدى السيدات سبق اتهامها فى قضايا مماثلة.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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