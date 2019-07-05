قامت الحكومة صباح اليوم الجمعة بدءً من الساعة التاسعة صباحاً بتطبيق زيادة جديدة على أسعار البنزين والسولار والغاز المنزلي وأسطوانات البوتاجاز، للمرة الخامسة، وذلك استكمالاً للبرنامج الاقتصادي الذي تسير عليه الحكومة المصرية، منذ عام 2014، من أجل السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة وخفض نسبة التضخم، وتعديل منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقية.

أسعار السولار والبنزين الجديدة بعد تطبيقها اليوم

وجاءت أسعار البنزين والسولار الجديدة على النحو التالي

بنزين 80 وصل اليوم بعد الزيادة إلى 6.75 جنيه.

بنزين 92 وصل اليوم لـ 8 جنيه للتر الواحد.

بنزين 95 سجل 9 جنيه للتر.

أما السولار فسجل اليوم بعد الزيادة 6.75 جنيه مقارنة بـ5.50 جنيه بالأمس قبل الزيادة.

أسعار اسطوانات البوتاجاز الجديدة بعد إقرار الزيادة اليوم

ولم تشمل الزيادة أسعار البنزين والسولار فقط بل شملت سعر أسطوانة البوتاجاز العادية والتي سجلت 65 جنيه مقارنة بـ50 جنيه قبل الزيادة الأخيرة.

أما أسطوانة البوتاجاز التجارية فسجلت 130 جنيه.

سعر الغاز المنزلي الجديد

أما الغاز المنزلي قتم تقسيمه إلى شرائح وتبدأ الشريحة الأولى من صفر إلى 30 متر مكعب بسعر 235 قرش للمتر.

أما الشريحة فتبدأ من 30 إلى 60 متر وذلك بسعر 310 قرش للمتر مكعب.

أما الشريحة الثالثة وهي ما يزيد عن 60 متر مكعب ويحاسب المواطن بـ 360 قرش للمتر، وذلك كما يلي.

وبعد زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز المنزلي والبوتاجاز، فمن المقرر أن يتم توجيه تلك الزيادة إلى محدودي الدخل عن طريق الدعم التمويني، كما سيتم تمويل زيادة المرتبات من تلك الزيادة.