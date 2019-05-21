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بالتفصيل احسب فاتورة الكهرباء المنزلية بعد الزيادة الجديدة من شهر يوليو 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث
بالتفصيل احسب فاتورة الكهرباء المنزلية بعد الزيادة الجديدة من شهر يوليو 2019

انتظر المواطنون اليوم الاعلان الرسمي من وزارة الكهرباء والطاقة لاسعار الكهرباء الجديد التى سيبدأ تطبيقها بدءاً من أول يوليو الجاري للاستهلاك المنزلي والتجاري , حيث أعلن وزير الكهرباء مقدار الزيادات الجديدة والتى جائت كالتالي :

بالنسبة لاسعار كهرباء المنازل جائت الاسعار كتالي :

  • الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلو وات اصبح سعر الكيلو وات  30 قرش بدلاً من 22 قرش بمقدار زيادة 8 قروش .
  • الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات أصبح سعر الكيلو وات 40 قرش بدلاً 30 قرش بمقدار زيادة 10 قروش.
  • الشريحة الثالثة: من صفر حتى 200 كيلو وات أصبح سعر الكيلو وات 50 قرش بدلاً من 36 قرشًا بمقدار زيادة 14 قرشاَ .
  • الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات أصبح سعر الكيلو وات 82 قرش بدلاً من 70 قرشًا بمقدار زيادة 12 قرش.
  • الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات أصبح سعر الكيلو وات 100 قرش بدلاً من 90 قرشًا بزيادة قدرها 10 قروش.
  • الشريحة السادسة: من 651 إلى ألف كيلو وات أصبح سعر الكيلو وات 140 قرش بدلا من 135 قرشًا بزيادة قدرها 5 قروش
  • الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلو وات لا يحصل على دعم سعر الكيلو وات 145 قرشًا .

أمثلة لحساب الفاتورة المنزلية بعد زيادات الكهرباء الجديدة

استهلاك ٥٠ كيلووات ساعة = ١٦.٠ جنية
‏ ‎٥٠ * ٠.٣٠ = ١٥.٠ جنية
مقابل خدمة عملاء= ١ جنية ‎

استهلاك ١٠٠ كيلووات ساعة = ٣٧.٠ جنية
‏‎‏ ‎٥٠ * ٠.٣٠ = ١٥.٠ جنية
‏‎٥٠ * ٠.٤٠ = ٢٠.٠ جنية ‎
مقابل خدمة عملاء= ٢ جنية ‎

استهلاك ١٥٠ كيلووات ساعة = ٨١.٠ جنية ‎
١٥٠ * ٠.٥٠ = ٧٥.٠ جنية
‏‎مقابل خدمة عملاء= ٦ جنية ‎

استهلاك ٢٥٠ كيلووات ساعة = ١٥٢.٠ جنية
‏‎٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنية
‏‎٥٠ * ٠.٨٢. = ٤١.٠ جنية ‎
مقابل خدمة عملاء= ١١ جنية

‏‎استهلاك ٣٠٠ كيلووات ساعة = ١٩٣.٠ جنية
‏‎٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنية
‏‎١٠٠ * ٠.٨٢ = ٨٢.٠ جنية ‎
مقابل خدمة عملاء= ١١.٠ جنية ‎

استهلاك ٤٠٠ كيلووات ساعة = ٢٨٨.٠ جنية
‏‎٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنية
١٥٠ * ٠.٨٢ = ١٢٣.٠ جنية ‎
٥٠ * ١.٠٠ = ٥٠.٠ جنية ‎
مقابل خدمة عملاء= ١٥ جنية ‎

استهلاك ٥٠٠ كيلووات ساعة = ٣٨٨.٠ جنية
‏‎٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنية
١٥٠ * ٠.٨٢ = ١٢٣.٠ جنية ‎
١٥٠ * ١.٠٠ = ١٥٠.٠ جنية ‎
مقابل خدمة عملاء= ١٥ جنية ‎

استهلاك ٦٠٠ كيلووات ساعة =٤٨٨.٠ جنية ‎
‏‎٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنية
١٥٠ * ٠.٨٢ = ١٢٣.٠ جنية ‎
٢٥٠ * ١.٠٠ = ٢٥٠.٠ جنية ‎
مقابل خدمة عملاء= ١٥ جنية ‎

استهلاك ٦٥٠ كيلووات ساعة = ٥٣٨.٠ جنية ‎
٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنية
١٥٠ * ٠.٨٢ = ١٢٣.٠ جنية ‎
٣٠٠ * ١.٠٠ = ٣٠٠.٠ جنية ‎
مقابل خدمة عملاء= ١٥ جنية ‎

استهلاك ٧٥٠ كيلووات ساعة = ٦٨٨.٠ جنية ‎
‏‎٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنية
١٥٠ * ٠.٨٢ = ١٢٣.٠ جنية ‎
٣٠٠ * ١.٠٠ = ٣٠٠.٠ جنية ‎
١٠٠ * ١.٤٠ = ١٤٠.٠ جنية ‎
مقابل خدمة عملاء= ٢٥ جنية ‎

استهلاك ١٠٠٠ كيلووات ساعة = ١٠٣٨.٠ جنية ‎
‏‎٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنية
١٥٠ * ٠.٨٢ = ١٢٣.٠ جنية ‎
٣٠٠ * ١.٠٠ = ٣٠٠.٠ جنية ‎
٣٥٠ * ١.٤٠ = ٤٩٠.٠ جنية ‎
مقابل خدمة عملاء= ٢٥ جنية ‎

استهلاك ١٢٠٠ كيلووات ساعة = ١٧٨٠.٠ جنية ‎
١٢٠٠ * ١.٤٥ = ١٧٤٠.٠ جنية ‎
مقابل خدمة عملاء= ٤٠ جنية ‎

استهلاك ٢٠٠٠ كيلووات ساعة = ٢٩٤٠.٠ جنية
‏‎٢٠٠٠ * ١.٤٥ = ٢٩٠٠.٠ جنية ‎
مقابل خدمة عملاء= ٤٠ جنية

بالتفصيل احسب فاتورة الكهرباء المنزلية بعد الزيادة الجديدة من شهر يوليو 2019

 

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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