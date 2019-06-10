بالتفصيل مسابقة تعيين 65 ألف معلم | موعد مسابقة التربية والتعليم الجديدة يونيو 2019 وطريقة التقديم

مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة يونيو 2019 لتعيين 65 ألف معلم ومعلمة من أجل استهداف سد العجز في المديريات والغدارات التعليمية في أنحاء الجمهورية نرصدها لكم خلال عرض التفاصيل الكاملة عن مسابقة تعيين 65 ألف معلم ومعلمة في المسابقة الأضخم في تاريخ وزارة التربية والتعليم والتي ستكون بالعقود الدائمة وليس المؤقتة، ونتعرف على موعد التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة 2019 والشروط والأوراق المطلوبة للتسجيل.

وكانت الوزارة أعلنت منذ فترة عن مسابقة العقود المؤقتة والتي كانت من أجل سد العجز الموجود ببعض المديريات التعليمية في المحافظات المصرية خلال الفترة للفصل الدراسي الثاني وبالفعل تمت المسابقة بنجاح وتم فرز الأوراق وإعلان أسماء المقبولين بمسابقة التربية والتعليم للعقود المؤقتة.

مسابقة التربية والتعليم الجديدة يونيو 2019

ومن خلال ما صرح به نائب وزيرة التربية والتعليم والتعليم الفني السيد الدكتور محمد عمر خلال مؤتمر صحفي انعقد يوم السبت الموافق السادس من شهر أبريل الماضي، أن موعد التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة ٢٠١٩ سيكون بعد انتهاء عيد الفطر المبارك وتحديداً بعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وفي الفترة الحالية تعمل الوزارة على التحضير الكامل لانطلاق فترة التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 لتعيين 65 ألف معلم ومعلمة بكافة المديريات التعليمية التي يوجد بها عجز وذلك من خلال عقود دائمة وليست مؤقتة، وسيكون ذلك وفقاً لبعض الشروط والقواعد.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة يونيو 2019

ينتظر عدد كبير ما سيتم إعلانه رسمياً عن انطلاق التقديم في مسابقة التربية والتعليم لتعيين 65 ألف معلم ومعلمة المسابقة التي تُعد الأكبر والأضخم في تاريخ وزارة التربية والتعليم المصرية، كما يترقب الجميع الكشف عن خطوات وشروط التقديم في المسابقة والمزيد من التفاصيل الأخرى.

الأوراق المطلوبة:

شهادة المؤهل – شهادة الميلاد

صحيفة الحالة الجنائية + شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور

شهادة الخدمة العامة للإناث والذكور المعافين نهائيا

إقرار ذمة مالية

استمارة 111 ت.ص

الرقم التأميني

كعب العمل – الإقرارات الأربعة

استمارة 103ع.ح معتمدة – إقرار معاشات طلب استخدام استمارة تأمين ومعاشات

أما بخصوص طريقة التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2019 فستكون نفس الطريقة المشهودة للمسابقات الماضية وذلك عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي على الإنترنت، وذلك وفقاً لما صرح به الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.