بالخطوات طريقة تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر 2020

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانا لأصحاب البطاقات التموينية بضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم علي موقع دعم مصر وهو الموقع الرسمي لتسجيل البيانات التابع لوزارة التموين، بدأ الموقع في تلقي طلبات أصحاب البطاقات لتسجيل رقم المحمول الخاص بهم، كما أعلنت الوزارة لسهولة التواصل معهم في آي شكاوى تخص المنظومة التموينية لصرف السلع الأساسية المدعمة والاستفادة من نقاط الخبز المقررة لهم.

تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر

ويستطيع آي صاحب بطاقة الدخول علي الموقع الرسمي وكتابة رقم المحمول الخاص به أو رقم أحد أفراد الأسرة المستفيد من دعم البطاقة التموينية وفي حالة كانت الرقم مسجل بالفعل يتم تصحيحه والتأكد منه.

الدخول علي الموقع الرسمي دعم مصر

كتابة رقم المحمول الخاص به في الخانة المخصصة لذلك أو تصحيح الرقم في حالة تغييره.

تظهر لصحاب البطاقة عبارة” برجاء تسجيل رقم الموبايل” وذلك علي بون صرف الخبز او السلع التموينية المدعمة وفي حالة تغيير رقم الموبايل الذي تم تسجيله قبل ذلك.

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يتم الدخول علي الموقع والضغط علي خانة “سجل موبايلك” ويكون الرقم المسجل لصاحب البطاقة أو لأحد أفراد الأسرة المستفيد من الدعم التمويني ويكون رقمه مسجل بإحدى شركات المحمول الثلاث.

إدخال الرقم القومي ورقم البطاقة التموينية لصاحب البطاقة.

كتابة رقم المحمول والضغط علي أيقونة “حفظ”.

الهدف من تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر

قد أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان سابق أن موقع دعم مصر يستمر في استقبال أصحاب البطاقات التموينية لتسجيل رقم المحمول الخاص بهم أو رقم المحمول لأي فرد من أفرد الأسرة المستفيد من البطاقة التموينية والدعم أو تصحيح رقم المحمول في حالة تغيير الرقم الذي قد سبق تسجيله.

وأن تسجيل رقم المحمول ليس له أي علاقة بإيقاف البطاقات أو عملية التقنية، ولكن الهدف من ذلك هو مصلحة أصحاب البطاقات حيق أنه سوف يتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات وذلك في حالة إبلاغهم بأي معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع.