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بالخطوات ورابط الموقع.. تعرف على طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

بواسطة عبدالرحمن خالد
منحة العمالة غير المنتظمة طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

كشف وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، عن أن آخر موعد للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة سيكون غدا الخميس، مناشدا كافة العمال غير المنتظمين بسرعة التسجيل من أجل الحصول على المنحة المقدمة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدا أن الوزارة تعمل على قبول الطلبات حتى غدا الخميس فقط لا غير.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت بالتنسيق مع القوى العاملة عن منحة قدرها 500 جنيها للعمالة غير المنتظمة في مصر خلال الفترة المقبلة من أجل مساعدتهم في سد احتياجاتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها قطاع كبير منهم بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره.

ويبحث قطاع كبير من المواطنين في الوقت الحالي عن طريقة التسجيل داخل موقع وزارة القوى العاملة للعمال غير المنتظمين، ومن خلال ذلك المقال سنقدم لكم بالخطوات طريقة التسجيل داخل موقع وزارة القوى العاملة بالنسبة للعمالة غير المنتظمة.

طريقة التسجيل لوزارة القوى العاملة للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

  • أولا يجب أن تدخل على موقع وزارة القوى العاملة من خلال الرابط الآتي: رابط الدخول على موقع وزارة القوى العاملة 
  • ثانيا من الجانب الأيسر للموقع نضغط على كلمة التسجيل للعمالة غير المنتظمة
  • ثالثا نقوم بالضغط على أيقونة “اضغط هنا للتسجيل” والتي تنقلك لكتابة بياناتك
  • رابعا قم بملئ البيانات والتي تشمل بعض المعلومات مثل رقم المحمول والاسم رباعي وغيرها من المعلومات
  • خامسا: تقوم بالضغط على أيقونة إرسال لإرسال المعلومات

    خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة
    خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

– وستقوم الوزارة بعد قبول الطلب بإرسال رسالة لك بها مكان وموعد صرف المنحة الخاصة بك، كما خصصت الوزارة رقم من أجل الإجابة على كافة استفسارات العمالة غير المنتظمة وهو 01212201303.


عبدالرحمن خالد
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